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26.11.2018
Прекращено уголовное преследование еще двух фигурантов «дела БЕЛТА»

Это редактор TUT.BY Ульяна Бобоед и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Их ходатайства о прекращении производства по уголовному делу были удовлетворены. Кроме возмещения убытков, нанесенных информагентству, Бобоед и Коровенкова заплатили штраф (по 735 рублей), сообщает TUT.BY. На прошлой неделе было прекращено уголовное преследование корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского и главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого.

Также 22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Всего по «делу БЕЛТА» проходило 15 человек. 22 ноября Следственный комитет сообщил, что расследование находится на завершающей стадии. 14 фигурантам обвинения выставляли по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», а главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой — «Бездействие должностного лица».

«По такой статье можно посадить почти всех чиновников»

 
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