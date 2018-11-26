Почему, ругая правительство, Лукашенко следовало бы посмотреться в зеркало?

Глава Беларуси обрушился на правительство за неэффективные предприятия. Но кое о чем забыл.

— По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами. Кроме того, практически остановилась работа по созданию лучших условий для инвестиций. Она тонет в общих рассуждениях и какой-то бюрократии, а на практике ничего серьезного не предложено, — констатировал Лукашенко и обвинил правительство в беспринципности.

Честно говоря, тот факт, что глава государства обрушился на правительство, особого удивления не вызывает: этот спектакль под названием «царь хороший – бояре плохие» белорусы наблюдают вот уже 24 года. И, думается, с приближением выборов на такие театральные постановки нам еще выпишут абонемент.

Впрочем, экономист Ярослав Романчук считает, что «боярин» Румас сам заслужил нагоняя от своего начальника, поскольку стал точной копией своего предшественника Кобякова. С этим трудно не согласится, но есть одно но. Назначая Румаса на должность, Лукашенко строго-настрого предостерег его от каких-либо радикальных шагов, призывая только сохранять и улучшать то, что имеется.

Теперь же говоря о проблемных предприятиях, президенту неплохо бы посмотреться в зеркало для поиска причин их возникновения. Ведь это не Румас два десятка лет требует не сокращать людей с неэффективных производств и не Румас тормозит приватизацию, рассказывая, как придут злые инвесторы и всех повыгоняют на улицу, оставив народу кукиш.

В понимании Александра Лукашенко решить проблему Румас должен каким-то чудным образом — чтобы предприятия работали по-старому, а деньги зарабатывали по-новому. Но сотворить такое чудо на месте белорусского премьера не смог бы даже Гэндальф. А Румас в роли волшебника замечен не был.

Как и в роли камикадзе. Ведь он прекрасно понимает, чем грозит ему предложение закрыть предприятия-зомби.

Но Александр Лукашенко хочет, чтобы все и сразу, и главное – без потрясений. Глава государства привел в пример Парк высоких технологий, где изучили потребности IT-сферы и предложили закрепить их законодательно.

— Почему правительство и местная власть не могут поступить так же? Неужели еще одно совещание надо? — поинтересовался он.

И правда, без еще одного совещания тут точно никак!