Румас рассказал, какая планируется средняя зарплата в 2019 году

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По словам премьер-министра Сергея Румаса, средняя зарплата в 2019 году в Беларуси в бюджетной сфере должна составить 820 рублей, в среднем по стране — 1 025, сообщает БЕЛТА.

Премьер отметил, что в течение 2019-го будут делаться шаги по сближению минимальной зарплаты и минимального потребительского бюджета, чтобы они через год сравнялись. По оценкам правительства, на начало 2020 года минимальный заработок должен составить 377 рублей.