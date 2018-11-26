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«Надо еб…шить их. Медведев уже в панике орет». Опубликованы переговоры россиян в Керченском проливе
Украинский Генштаб опубликовал радиоперехват разговоров российского командования с экипажами пограничных российских кораблей при захвате кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива 25 ноября.
Во время разговора звучит приказ полностью повредить украинские корабли во время тарана. Также россияне признали столкновение между своими кораблями.
Осторожно, ненормативная лексика!