Утвержден порядок предварительной идентификации комментаторов в интернете

В Беларуси утвердили порядок предварительной идентификации комментаторов на сайтах. Решение содержится в постановлении Совмина от 23 ноября 2018 года № 850.

В документе указано, что предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса обеспечивает соответствие пользовательского соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям законодательства.

Пользовательское соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством страны.

Активация учетной записи будет происходить через отправку в СМС-сообщении кода активации. СМС пришлют на номер мобильного телефона, указанного в соглашении. Далее пользователю, чтобы оставить комментарий, нужно будет ввести логин и пароль. На каждом сайте на один номер можно будет зарегистрировать только одну учетную запись.

Упомянутое соглашение пользователь может расторгнуть в одностороннем порядке в любое время. Как и владелец интернет-ресурса, когда с помощью «уполномоченных государственных органов» узнает, что информация, предоставленная пользователем при регистрации, не соответствует действительности. Сведения об активности пользователя на сайте, его персональные данные будут храниться в течение года после расторжения соглашения. И если правоохранители их потребуют, владелец сайта обязан будет предоставить данные.

Обязательная идентификация лиц, которые размещают свои материалы на сайтах, комментируют материалы, участвуют в форумах — нововведения, попавшие в обновленный закон «О СМИ». Поправки начнут действовать с декабря.