Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине

Решение должна одобрить Рада.

26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине», — сказано в указе.

Согласно указу президента, военное положение должно вступить в силу с сегодняшнего дня и будет действовать 60 суток — до 25 января 2019 года. В связи с этим Генштабу Украины поручено организовать частичную мобилизацию.

В документе указано, что военное положение вводится для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Порошенко согласовал с Советом национальной безопасности страны введение военного положения на 60 суток. Председатель СНБО Александр Турчинов заявил: военный кабинет, созванный накануне президентом, «констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является не чем иным, как актом военной агрессии».

Военное положение вводят в четыре этапа: Совет национальной обороны и безопасности Украины готовит и подает предложения по вводу военного положения по всей стране или ее части; Администрация президента оформляет указ, президент его подписывает; Верховная рада указ утверждает; его оглашают.

Голосование в Верховной раде должно пройти сегодня.