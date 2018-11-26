Как провести незабываемую свадьбу в самом сердце Италии

Чем итальянские свадебные традиции отличаются от тех, к которым привыкли белорусы?

Несмотря на финансовые неурядицы, все больше белорусских пар вместо традиционной свадьбы в обычном ресторане мечтают провести запоминающуюся церемонию в другой стране. Среди самых привлекательных направлений для такого свадебного туризма – Кипр, Греция, Испания и, конечно же, любвеобильная Италия.

Почему есть смысл организовать свадьбу в итальянском стиле

Свадьба в Италии – это своеобразный букет, в котором сочетаются старинные европейские традиции, красота живописной природы и архитектуры. Особенно в небольших местных городках – это красочное мероприятие, привлекающее внимание десятками ярких вкусов, цветов и ароматов.

Одна из итальянских свадебных традиций ведет отсчет еще с наполеоновских времен – после вторжения в Италию французского завоевателя, который, как известно, признавал только гражданский брак и был противником всего религиозного, местные свадьбы стали проводить по-другому.

Особое место церемонии в те времена занимало так называемое «дерево свободы», в качестве которого выбиралось самое могучее и красивое дерево в близлежащей местности: во время свадьбы молодожены должны были вместе трижды обойти вокруг него, после чего молодая семья оформляла свои отношения в муниципалитете. Спустя сотни лет эта традиция до сих пор является украшением многих итальянских свадебных церемоний.

Еще одна красивая свадебная традиция дарить всем гостям мероприятия небольшие коробочки с сувенирами – бонбоньерки. Независимо от того, что входит в набор подарков, гостям обязательно дарят иорданский миндаль или итальянское конфетти в виде миндальных орехов, покрытых шоколадной глазурью. Каждая из конфет по традиции символизирует пожелание молодоженам.

Место для свадьбы в Италии – красочная Умбрия

Эта итальянская область, которая находится в самом сердце страны, не так обласкана вниманием туристов, как соседняя Тоскана, тем не менее она отлично подходит для планирования свадебного путешествия.

С одной стороны, цены в городах Умбрии более низкие, особенно по сравнению с более популярными итальянскими провинциями. С другой – здесь можно найти все то, за что миллионы людей по всему миру так любят Италию.

Местные жители называют провинцию «зеленым сердцем» страны из-за буйной зелени, оливковых рощ и виноградников, которые окружают типично итальянские городки и деревни. Многие приезжают сюда, чтобы увидеть живописный Мраморный каскад, который считается одним из самых высоких водопадов Европы.

Центральный город региона – Перуджа носит романтическое название «город поцелуев» не только из-за большого количества влюбленных парочек на улицах, но и благодаря знаменитым итальянским конфетам Vaci, что в переводе означает «поцелуи». Это лакомство особо популярно среди итальянцев в День святого Валентина, когда огромные партии сладостей доставляются из Перуджи во все уголки Италии.

Также в Перудже можно попробовать традиционное гурманское блюдо – знаменитые грибы трюфели, даже небольшая порция которых обойдется любопытному туристу в несколько сотен или даже тысяч евро. А еще в сезон желающие могут выйти в леса Умбрии и принять участие в традиционной «охоте на трюфели», во время которой сотни людей пытаются найти драгоценные грибы.

В Перудже будет чем заняться как любителям архитектуры и достопримечательностей, так и поклонникам тусовочного образа жизни – в городе сконцентрировано множество университетов, студенты которых то и дело закатывают веселые вечеринки, заполняя местные клубы, бары и рестораны.

Где собрать гостей: настоящая итальянская вилла

Вилла Taticchi – это впечатляющий загородный дом, расположенный прямо на берегу реки Тевер в области Умбрия на севере от Перуджи. Здание строилось на протяжении нескольких столетий и имеет историческую ценность.

Например, центральное ядро виллы ​​– это средневековая башня XIV века с четырьмя комнатами одна поверх другой. В последующие годы в ансамбль было добавлено несколько дополнительных конструкций, относящихся к XIX веку, а современный вид вилла хранит с начала XX века.

Несмотря на внушительную историю, вилла Taticchi по-прежнему заполняется гостями, которые приезжают сюда, чтобы насыщенно провести уикэнд или отметить семейное торжество. В местном ресторане можно попробовать блюда на основе традиционных рецептов Умбрии: например, свежую пасту, ризотто, супы, блины и ньокки – итальянская разновидность клецок с начинкой. А еще есть домашние торты, десерты и макаронные изделия из местной муки.

Для проведения свадьбы доступно несколько локаций – например, Зеленый паб на открытом воздухе, который находится в живописном саду виллы. Украшенное огнями для вечеринок, оборудованное баром и деревянным танцполом – это место для тех, кто хочет отпраздновать торжество, слушая живую музыку.

Для любителей более уединенных, но атмосферных мест для проведения праздничного обеда или ужина доступны уникальные комнаты виллы: терраса, салонный зал и даже библиотека.

Несмотря на изысканность и аутентичность, цены в ресторане Taticchi выглядят вполне приемлемыми: закуски – от 8 до 12 евро, первые блюда – от 9 до 12 евро, вторые блюда – от 9 до 16 евро, салаты – от 3,5 до 5,5 евро, вино и шампанское – от 8 до 16 евро.

– Если вы хотите свадебную церемонию, похожую на копию других, то вилла Taticchi не для вас. Если вы хотите получить особенное чувство, ощущение, которое будет только у вас, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло, – говорят местные организаторы свадебных торжеств.

Узнать больше об организации свадьбы в итальянском стиле можно на сайте villataticchi.it

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