Виктор Лукашенко слетал в Абу-Даби на этап «Формулы-1»

Помощник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщает Emirates News Agency.

Фото: mediaoffice.ae

Как следует из кадров официальной фото- и видеохроники, сын белорусского лидера вместе с переводчиком приветствовали членов правящей семьи Абу-Даби.

Кроме Виктора Лукашенко автогонку из ВИП-ложи смотрели президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль Джубейр, бывший президент иракского Курдистана Масуд Аль-Барзани, экс-президент Сейшельских Островов Джеймс Аликс Мишель, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен.

Известно, что старший сын президента Беларуси, как Минниханов и Кадыров, являются завсегдатаями Гран-при Абу-Даби, приглашение на которое рассылает правящая семья эмирата.

Фото: mediaoffice.ae

Гран-при Абу-Даби выиграл пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Для британца это 11-я победа в сезоне и 73-я в карьере. Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Ранее Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Второе место по итогам сезона занял Феттель. Его напарник по команде «Феррари» Кими Райкконен расположился на третьем месте.