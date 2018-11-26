Венедиктов: о бенефициариях «керченского кризиса»

Бенефициариями «керченского кризиса» являются два верховных главнокомандующих — Владимир Путин и Петро Порошенко.

Если Владимир Путин, на фоне падающего рейтинга, должен сплотить народ вокруг угрозы «агрессии соседа», за спиной которого стоят «западные захватчики» (обычный прием со времен конфликтов с Эстонией и Грузией), то введение военного положения на всей территории Украины должно отменить президентские выборы, где Порошенко пока не выходит даже во второй тур, пропуская вперед Юлию Тимошенко и Юрия Бойко.

Сейчас не столь важно, кто начал «керченский кризис» (такой поджог рейхстага), важно, что политически у себя выигрывают и российский, и украинский президенты.

Вот такой кунштюк.