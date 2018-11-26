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Экономика
26.11.2018
Семен Печенко
Экономист: «Румас превратился в копию Кобякова»

Ярослав Романчук рассказал, почему он согласен с критикой Александра Лукашенко в адрес премьер-министра.

Фото brrb.by

Независимый экономист Ярослав Романчук рассказал «Салідарнасці» о причинах критики главы государства в адрес премьер-министра. В целом, он соглашается с оценками Лукашенко.

— В сущности, Сергей Румас делает то же самое, что и Андрей Кобяков. От правительства ждут решения принципиальных проблем: неэффективный госсектор, налоговая нагрузка, создание условий для инвестиций — без чего ВВП не вырастет до 100 миллиардов долларов. Румас же фактически копирует действия Кобякова и Мясниковича, руководивших правительством до него, — поясняет экономист.

По мнению Романчука, премьер-министру нужно определиться. Либо с цифрами на руках доказывать, что в рамках государственного управления в этой модели экономики ничего не сделаешь. Либо идти в открытую против силового блока, сопротивляющегося декриминализации экономики. Заявить, что распоряжения руководителя страны можно выполнить, если при этом будут созданы конкретные условия. Одним словом, продемонстрировать свою позицию. На деле же продолжается переливание из пустого в порожнее.

— Лукашенко нужны экономические победы, стратегическое видение, которое у Румаса и Турчина он не наблюдает. Ему в экономике нужны принципиальные мужики, которые скажут, что делать. Даже наперекор взглядам, сформированным Лукашенко на протяжении тридцати лет.

Экономист убежден, что если правительство продолжит сегодняшнюю линию поведения, которую глава государства назвал беспринципной, его ждет отставка. По мнению Романчука, это может случиться уже в третьем квартале 2019-го — при условии, что к концу этого года темпы роста экономики замедлятся.

Усугубляет положение правительства и тот факт, что наступающий год обещает быть непростым в плане взаимоотношений с Россией. Здесь нужно говорить и о сложности получения очередных российских кредитов, и о переговорах по энергоресурсам, и о налоговом маневре.

— Потерю времени и возможностей Лукашенко не приемлет. Другой вопрос, кто заменит Румаса. Либо это будет кто-то вроде Леонида Анфимова, представляющего силовой блок и ратующего за госплан с жестким регулированием. И это будет означать для экономики гибель. Либо это будет руководитель, способный держать удар, отстаивать свою позицию и давать отпор нерадивым управленцам, окопавшимся в правительстве, исполкомах, холдингах и концернах.

 
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