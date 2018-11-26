Митрополит Павел сравнил баптистов с цыганами

Митрополит Павел выступил с очередными резонансными заявлениями. Они прозвучали в эфире программы «Беседы с владыкой Павлом», вышедшей 24 ноября.

Вопрос о баптистах якобы задал зритель передачи. Мол, его соседи — баптисты. Так как же к ним относиться, как к христианам или как к сектантам?

В ответ митрополит Павел рассказал, что когда жил в Караганде, вокруг «было очень много сектантов — и баптистов, и евангелистов».

«Вроде бы все было нормально, работали люди, учились, но как только они приходят, заводят свои разговоры — это что-то становится страшно, настолько надоедливым… А у них главное в жизни — миссия, они миссионерствуют, хотят всех повернуть в свою секту», — сказал митрополит.

«Их подготовка с самого раннего возраста идет в этом направлении. Они ведут не проповедь, а пропаганду. Долбят в одно место постоянно и с ними ни о чем нельзя говорить… Особенно если они вдвоем пришли!.. Знаете, как цыгане. Агитируют, пока не оберут человека», — заявил митрополит Павел.

Павел также призвал не разговаривать с баптистами о вере.

«Мы не против этих людей. Работаете — и работайте. Если учитесь в школе, другом учебном заведении, не обращайте никакого внимания, какого они вероисповедания. Но как только будет заведен разговор о вере, то сразу говорите: «Стоп! О вере разговаривать не будем», — посоветовал митрополит Павел. — Пришел попросить хлеба, соли — пожалуйста. Но о вере — извините, я православный, с вами ни о чем не хочу говорить. Хорошего они ничего не скажут, будут агитировать перейти в свою секту».

Как митрополит Павел не дает нам скучать: 10 ярких цитат