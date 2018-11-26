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Комментарии
26.11.2018
antijournalist.by
О чем глава государства забыл вспомнить на совещании по строительству

«Строить 10 миллионов квадратных метров жилья в год. Уровень доходов должен позволять семьям приобрести собственное жилье в среднем в течение пяти лет», — из предвыборной программы кандидата в президенты-2010 Лукашенко А.Г.

Да, обещание было дано на пике строительства жилья. В 2010 году страна построила рекордное количество квадратных метров – 6,630 млн. квадратных метров. До исполнения оставалось строить плюс 3,370 млн. квадратных метров. По иронии примерно столько страна и строит сегодня. В год.

Обещание не просто не исполнилось, оно перенедоисполнилось. Вот об этом своём предвыборном обещании 2010 года глава государства и забыл упомянуть на пятничном совещании про это.

Следите за руками….

В 2017 году в стране построено 3,792 млн квадратных метров жилья. Это исполнение президентского обещания на 37.9%. А в этом году от обещания останется ещё меньше (отстаём почти на 9% от 2017 года).

В строительстве квадратных метров страна откатилась в 2005 год (это на 13 лет назад), но жилых домов строили тогда на 60% больше.

При этом в Беларуси легко и просто происходит уменьшение количества нуждающихся в улучшении жилищных условий! 678 тысяч человек в очереди в 2017 году (а в 2010 году было 855 тысяч). И это, следите за руками, при двукратном уменьшении улучшивших свои жилищные условия. Только 22 тысячи счастливчиков из очереди нуждающихся построили жилье в 2017 году, в 2010-м таких было 48,9 тысяч! Президент называет это «с общей очередью в целом разобрались». Ну-ну….

При таких темпах строительства жилья для нуждающихся в очереди им придется постоять всего 30 лет, в 2010 году было 17 лет. Действительно разобрались.

И вот вам прекрасная цифра: 228 тысяч белорусов стоит в очереди на улучшение жилищных условий 10 лет и более

Как Лукашенко решает проблемы в строительстве с помощью «пленумов ЦК»

 
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