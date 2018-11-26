Почему вы все время не высыпаетесь?

Можете обвинить в недосыпе ваших родителей, например.

Американец Аль Герпин в середине XX века сделал провокационное заявление. Он признался, что не спал большую часть своей сознательной жизни. После его признания все газеты начали писать о нем. Неизвестно, был ли Аль Герпин обычным лжецом или имел некоторые сбои в нервной системе. Но если это правда, то как он мог не спать столько времени? И почему никому из нас не досталась такая же суперспособность?

Бесконечно можно говорить о двух вещах: о погоде и недосыпе. Только если, будучи подростком, вы постоянно повторяете «Я хочу спать! Я сейчас умру!» в перерывах между уроками, то сейчас вы смирились с тем, что вряд ли когда-нибудь выспитесь. Поэтому вы просто понимающе киваете коллегам, стоящим у кофемашины. Мы все вечно хотим спать и чувствуем себя измученными. Вот, почему это происходит и что с этим делать.

Природа сна

Это вы, скорее всего, знаете: чтобы меньше уставать, нужно достаточно спать. Не обязательно восемь часов, хотя это было бы идеально. Но ваш сон должен быть непрерывным. Просыпаться вы должны в фазу быстрого сна (она характеризуется повышенной активностью головного мозга). Иначе вы будете себя чувствовать вялым и истощенным весь день.

А этого вы скорее всего не знаете: по словам Дэвида Сэмсона, антрополога университета Торонто, режим сна у людей в индустриально развитых странах сильно отличается от того, каким был изначально заложен природой. Так, человекообразные обезьяны по своей природе имеют строгий режим сна. Они ложатся с заходом солнца, а просыпаются с рассветом.

В эпоху охоты и собирательства, когда люди научились добывать огонь, у них появились возможность бодрствовать по ночам. Так что они начали спать по очереди, чтобы выслеживать хищников. Только к середине XIX века у людей постиндустриального общества выработался режим сна, на который влияла продолжительность рабочего дня.

«Если вам нужен пример «нормального» сна, не смотрите на нас», – говорит Дэвид. «Нашему обществу 24/7 доступно электричество и отопление. Разница между днем и ночью постепенно становится размытой». В общем, мы нарушили правильный режим сна, заложенный природой, что явно не пошло нам на пользу.

В то же время, если сравнить, сколько в среднем спят жители развитых стран, с тем, сколько спали в эпоху охоты и собирательства, можно заметить, что наш сон длится дольше. Наши предки спали недолго по несколько раз в день. Однако у них не было полноценного непрерывного сна и нормальных условий для отдыха (даже матрасов). «Мы зависим от комфортного сна. Так что будучи лемуром, который спит по 15 часов, мы, вероятно, уставали бы еще сильнее, – отмечает Дэвид, – но в то же время мы невероятно устойчивы к нехватке сна».

Чтобы бороться с недосыпом, надевайте маску для сна. Чем меньше света, тем быстрее вы уснете. Вы будете чувствовать себя бодрее, если у вас будет определенный распорядок дня. Ученые говорят, что наладить режим помогает свежий воздух. Вам даже необязательно гулять, достаточно просто посидеть полчаса на улице.

Дневной сон

Примерно к трем часам дня температура нашего тела начинает падать. Из-за этого мы чувствуем себя сонными. Когда такое случалось с нашими предками, они, не раздумывая, отправлялись спать. Сейчас, чтобы не снижалась продуктивность граждан, в большинстве стран нет такого понятия как дневной сон.

Но если вы чувствуете, что начинаете выключаться, лучше немного поспать. И не нужно думать, что вы идете на поводу у своей слабости. Это абсолютно нормально и не характеризует вас как ленивого человека. Главное, не ложитесь спать только ради того, чтобы не работать. Даже если вы это заслужили.

Влияние родителей

На самом деле, ваша сонливость – не зависит от вас на 100%, так как родители влияют на режим сна детей. «Дети наследуют даже фазы сна», – говорит Сэмсон. «Способность детей быстро выходить из состояния сна на 90% зависит от предрасположенности к этому родителей». Так что, когда вы в следующий раз уснете на работе, попробуйте объяснить начальнику, что это косяк ваших мамы и папы.

Сна станет еще меньше

Дэвид Пробер, профессор биологии и биологической инженерии в Калтехе, изучает Данио-рерио (аквариумную рыбку) в попытках улучшить сон людей, которые им пренебрегают. Он говорит: «Строение мозга этих рыб похоже на наше. Оно, конечно, намного проще, но исследуя их, мы можем определить, какие гены и нейроны влияют на наш сон».

К этому времени Проберу удалось выяснить, что особые нейропептиды в мозгах этих рыб (а возможно, и в наших) отвечают за время, когда нужно спать, а когда – нет. Активация этих нейронов, по его словам, делает данио-рерио сонными. Пробер утверждает, что через 10-20 лет ученые смогут выяснить, какие нейропептиды влияют на человека. «Если нам удастся регулировать сон, мы сможем имитировать его. На организм будет оказываться то же воздействие, что и во время естественного сна. При этом без побочных эффектов и ущерба здоровью».

Но ученый предупреждает, что пока режим сна можно восстановить, лучше этим заняться. И не стоит уподобляться Герпину. «Ни одно лекарство не сможет так же положительно повлиять на организм как восьмичасовой сон. А если такое изобретут, то только в далеком будущем». «Люди всегда найдут, чем заняться вместо сна», – говорит Сэмсон.

Но это не значит, что нам не нужно спать. И если вы находите время на сон, вы все делаете правильно.