Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
СК: мужчина, взявший дочь в заложники и застреленный в банке в Заславле, истязал ее годами
Лукашенко обвинил правительство Румаса в беспринципности
Министр здравоохранения рассказал, стоит ли ждать серьезную эпидемию гриппа
В телеге сегодня. «Многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно»
В Силичах «снесли» дом, где останавливается Лукашенко
Карягин: из-за хамства губернатора Шапиро Минская область потеряла 500 инвесторов
Чиновники вырвались в лидеры по росту реальных зарплат
В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипномерами
Почему люди с инвалидностью мечтают восстановить дееспособность
Как понять, что вы связались с насильником
Перчатки в «черную пятницу» продавали почти в 3 раза дороже, чем обычно. Фотофакт
Шевцова: «Приход русских на Запад привел к формированию класса рантье»
Почобут: «Лукашенко ведет борьбу с тенью»
Почему главе Минска сложно стать хозяином города
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Главный циркач России рассвирепел на друга Лукашенко: «Вам деньги некуда девать? А?!»
«Идиотам в нашей студии не место». В «прямом эфире» российского ТВ запахло кровью
Почобут: «Лукашенко ведет борьбу с тенью»
«Царил такой террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых кошмаров»
«Как в городе, куда стали тысячами ехать литовцы, может не быть меню на литовском языке?»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Давыдов: «Власть уверила себя, что способна объявить успехом и победой любой позор и подлость»
Медицина с комфортом в белорусских клиниках. Правда, не для местных такое счастье
Алесь Квіткевіч: ««Суткі» на Акрэсціна — добры спосаб займець шырокую базу кантактаў інтэлігентных людзей»
Как трудовая миграция оставляет Беларусь без работников
Лукашенко о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир: «Всех до единого в следственный изолятор»
О чем «тунеядцы» должны спросить у власти, прежде чем идти оплачивать ЖКУ
Insider и Bellingcat идентифицировали второго организатора провалившегося переворота в Черногории
Дмитриев: «Заговор против милиции и правда существует»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Что творилось в мире в Черную пятницу
Вокладка дня. Як Быкаў стаў Быкавым
Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
26.11.2018
Салiдарнасць
СК: мужчина, взявший дочь в заложники и застреленный в банке в Заславле, истязал ее годами

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о происшествии в отделении банка в Заславле, где 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь.

В ходе операции по освобождению заложницы подозреваемый был убит.

Следствием установлено, что мотивом совершенного преступления явились внутрисемейные отношения, сообщает сайт СК. Мужчина в течение многих лет совершал противоправные действия в отношении своей дочери. При совместном проживании он систематически истязал, подвергал ее избиению, причинял телесные повреждения, вызывающие особые физические и психические страдания.

Девушка в милицию обратилась только единожды, но возбужденное в отношении мужчины административное производство в суде было прекращено в связи с их примирением.

За неделю до происшествия в результате ссоры мужчина на почве ревностного отношения угрожал ножом дочери и причинил ей резаную рану шеи.

В день происшествия потерпевшая по требованию фигуранта пришла в отделение банка переоформить на себя взятый им кредит. При подписании кредитных документов в операционном зале он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя, прекратить общение с ее молодым человеком. Причинил потерпевшей телесные повреждения в виде пятнадцати ссадин на шее и шести ран на пальцах кистей рук.

Мужчина был неоднократно судим за умышленные преступления. В 2007 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенный разбой и грабеж.

Предварительное расследование прекращено в связи со смертью мужчины.

Шесть вопросов о том, что произошло в заславском банке

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY