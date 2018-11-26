СК: мужчина, взявший дочь в заложники и застреленный в банке в Заславле, истязал ее годами

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о происшествии в отделении банка в Заславле, где 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь.

В ходе операции по освобождению заложницы подозреваемый был убит.

Следствием установлено, что мотивом совершенного преступления явились внутрисемейные отношения, сообщает сайт СК. Мужчина в течение многих лет совершал противоправные действия в отношении своей дочери. При совместном проживании он систематически истязал, подвергал ее избиению, причинял телесные повреждения, вызывающие особые физические и психические страдания.

Девушка в милицию обратилась только единожды, но возбужденное в отношении мужчины административное производство в суде было прекращено в связи с их примирением.

За неделю до происшествия в результате ссоры мужчина на почве ревностного отношения угрожал ножом дочери и причинил ей резаную рану шеи.

В день происшествия потерпевшая по требованию фигуранта пришла в отделение банка переоформить на себя взятый им кредит. При подписании кредитных документов в операционном зале он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя, прекратить общение с ее молодым человеком. Причинил потерпевшей телесные повреждения в виде пятнадцати ссадин на шее и шести ран на пальцах кистей рук.

Мужчина был неоднократно судим за умышленные преступления. В 2007 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенный разбой и грабеж.

Предварительное расследование прекращено в связи со смертью мужчины.

Шесть вопросов о том, что произошло в заславском банке