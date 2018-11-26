Министр здравоохранения рассказал, стоит ли ждать серьезную эпидемию гриппа

Минздрав не ждет серьезной эпидемии гриппа в Беларуси в этом сезоне, рассказал в программе «Контуры» на ОНТ министр здравоохранения Валерий Малашко.
По его словам, «эпидемия не должна быть серьезной».
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Аптеки — как государственные, так и частные — готовы к возможному всплеску заболеваемости.
– У них достаточно лекарственных препаратов, которые зарезервированы на случай серьезных подъемов заболеваемости и наличия осложнений», — сказал Малашко.
Цены в аптеках в это время не повысятся — они находятся под постоянным контролем.
Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля. В этом году в Беларуси планируют вакцинировать 40% населения, на начало ноября эта цифра составляла около 21%, передает TUT.BY.
– В этом году у нас очень хорошая погода, поэтому и уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже прошлогоднего на 16%. То есть очень спокойная ситуация с респираторными инфекциями, — рассказывали в Минздраве в начале ноября.
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