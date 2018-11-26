Лукашенко обвинил правительство Румаса в беспринципности

26 ноября Александр Лукашенко принял с докладом экономический блок страны. Отдельно досталось премьер-министру Сергею Румасу.

– Сегодня от премьер-министра хотел бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее $ 100 млрд – такую амбициозную задачу мы поставили перед собой в перспективе, – обозначил вопросы глава государства, передает его пресс-служба.

Далее Александр Лукашенко выступил с критикой:

– По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами. Кроме того, практически остановилась работа по созданию лучших условий для инвестиций. Она тонет в общих рассуждениях и какой-то бюрократии, а на практике ничего серьезного не предложено.

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Обращаясь к министру финансов Максиму Ермоловичу, глава государства отметил, что и на прежних должностях работа по бюджетному планированию была его зоной ответственности: «Поэтому и спрос тут будет сразу. Как вы планируете поступить с приличным профицитом бюджета на текущий год?»

Лукашенко также поинтересовался, как исполнены требования по сокращению поддержки тем предприятиям, руководители которых так и не научились работать или не хотят: «Вы ее реально сократили? Или решили простить долги и их возврат даже не учитываете в доходах бюджета?»

Лукашенко подчеркнул, что его удивляет унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства.

– Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко, – пояснил Лукашенко.

По его словам, в то же время только Администрация президента, Комитет государственного контроля и Госсекретариат Совета Безопасности представили многочисленные замечания.

– Я просто Сергею Николаевичу (Румасу) советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо, – заявил Лукашенко.

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