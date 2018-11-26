В телеге сегодня. «Многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно»

Telegram-канал «Адекват» — о новом витке кризиса Украины и России, обострившемся в Керченском проливе, и при чем здесь Беларусь.

«И у кого еще сейчас наступает если не момент истины, то что-то очень похожее? Правильно. У Ляксандра нашего Рыгоравича. Та самая неловкая поза, когда многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно, и решать, какую из них подбирать под себя, скорее всего, придется прямо сейчас. Решать очень не хочется, понимаю».

В телеге вчера. «Советские человеки побывали на Луне еще в светлом расстрельном 1938-м»