В Силичах «снесли» дом, где останавливается Лукашенко

Трехэтажный коттедж удалили из схемы комплекса, и затерли на панорамной фотографии.

Среди гостевых коттеджей горнолыжного центра «Силичи» есть дом, которые нельзя снять обычному отдыхающему. Он находится в самум углу территории, за зданием проката. Трехэтажный деревянный дом огорожен забором, на территории есть отдельно стоящая баня и еще один гостевой домик, также к территории ведет отдельный заезд. Иногда к этому загадочному дому близко не подпускают молодые люди в штатском, и с наушником под шапочкой.

Так выглядит дом, в котором останавливается Александр Лукашенко во время отдыха в «Силичах». Фото: ej.by.

Впрочем, особого секрета тут нет: как правило, такие меры безопасности совпадают со временем, когда на трассе в Силичах появляется президент Беларуси Александр Лукашенко. Работники горнолыжного центра не скрывают – в этом доме останавливается президент, когда приезжает покататься на лыжах.

А еще известно, что в этом доме президент принимал высоких гостей. Летом 2006 года после саммита ОДКБ, в «Силичах» прошла неформальная встреча президентов: были Александр Лукашенко, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян. Именно там была сделана знаменитая фотография в вышиванках, опубликованная в книге Курманбека Бакиева «Мой Кыргызстан». На фоне – тот самый «президентский» дом в «Силичах».

Президенты стран-участниц ОДКБ на фоне того самого дома, 2006 год. Фото из книги Курманбека Бакиева «Мой Кыргызстан»

Через полтора года Лукашенко принимал в «Силичах» Владимира Путина. В местном ресторане президенты сидели до полшестого утра, а потом отправились спать. Путину приготовили обычный коттедж № 3/1, Александр Лукашенко, по-видимому, отправился ночевать в «президентский» дом.

На схеме комплекса этот дом никогда не был подписан. Правда, в 2004 году, когда «Силичи» только открывали, государственное информационное агентство «БелТА» называло этот дом «VIP-зоной для отдыха».

Теперь, видимо, администрация «Силичей» решила засекретить «президентский» дом окончательно. Сперва дом вместе с баней убрали из схемы комплекса. А потом – вырезали «Фотошопом» из панорамной фотографии, сделанной с квадрокоптера. Убедиться в этом можно открыв спутниковые карты Google.

Интересно, что это фото используется не только на сайте горнолыжного комплекса, но и на официальных страничках «Силичей» в соцсетях.

Как выглядел кортеж Лукашенко в Ташкенте. Фотофакт