Разговорчики в сети: «В Украине война идет с 2014 года. Нам просто сегодня об этом снова напомнили»

События в Керченском проливе и последовавшая за ними реакция украинских властей не оставили равнодушными многих белорусов. Предлагаем краткий обзор мнений.

25 ноября Россия захватила три украинских корабля в Черном море Фото Reuters

Андрей Стрижак, общественный активист: «От прочтения этих новостей у меня приблизительно такие же чувства были летом 2014-го, когда я читал о неопознанных танках, которые пересекают границу РФ и Украины. Оторопь и холод по коже от понимания того, насколько все серьезно.

Будь я постарше, я бы вспомнил «неопознанные» самолеты, которые бомбили позиции молдавской армии по Днестру в 1992-м, но мне чуть меньше лет и я помню только о том, как армия РФ начала атаку грузинских позиций в 2008-м. Но, это все та же армия, все той же РФ. Я очень надеюсь на то, что завтра на границе ничего не случится».

Алексей Лявончик, медиа-эксперт: «В Украине война идет с 2014 года. Нам просто сегодня об этом снова напомнили. Тримайтеся, друзі».

Николай Уласевич, активист: «Военное положение это конечно очень плохо. И прежде всего для граждан. А вот для власти наоборот. Полномочий станет больше, как и больше произвола. А в самом большом выигрыше окажется Порошенко. Президентские выборы наверняка будут отложены. Вот и думай теперь кто организатор и истинный виновник инцидента в Керченском проливе?»