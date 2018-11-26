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Общество
26.11.2018
Карягин: из-за хамства губернатора Шапиро Минская область потеряла 500 инвесторов

В Беларуси необходимо дать дополнительную безопасность бизнесу. Об этом заявил председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимателей (РКП) Владимир Карягин, передает telegraf.by.

Он отметил, что этим вопросом сегодня занимается первый вице-премьер Александр Турчин. В частности, может быть отменен 488-й указ о лжепредпринимательских структурах.

– Главное, чтобы никогда, если предпринимателя обвиняют, ему не пришлось доказывать свою невиновность. Доказать его виновность должны другие люди. По 488 указу если ты нарвался на лжепредпринимателя, ты должен сам искать доказательства, иначе у тебя все конфискуют, – подчеркнул Владимир Карягин.

По его словам, сразу несколько немецких компаний в Беларуси по подобной схеме были оштрафованы на большие суммы, из-за чего «результат пяти-шести лет экономической деятельности был сведен к нулю». «Сегодня этот страх необходимо преодолеть», – добавил он.

Владимир Карягин обратил внимание на важность субъективного фактора ответственных за иностранные инвестиционные проекты.

– Мы, вроде бы, отдали это исполкомам. А как зависело все от фактора. Предшествующий губернатор Минской области (Семен Шапиро – прим.), при нем почти 500 инвесторов отказались от проектов. Их выкосило как траву: грубость, хамство, чванство часто. И просто инвесторы прекратили работать. Они не поверили, как власть так может относиться. До этого такое было в Гродненской области, но быстро убрали оттуда, а Минская область пострадала. После того, как Батура тщательно, с каждым инвестором лично многие проекты притянул. Вот как зависит все от субъективного фактора! Отсюда все эти страхи, – отметил Владимир Карягин.

А мог стать премьером. Как хоккей перевернул карьеру Шапиро

 
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