Чья дурь круче? Самые дикие высказывания российских чиновников и депутатов

Вместе с ухудшением «геополитической обстановки» российские чиновники становятся откровеннее.

Начиная с классической максимы «Денег нет, но вы держитесь», высказанной премьером Дмитрием Медведевым, госслужащие и общественные деятели, обслуживающие власть, все чаще говорят то, что думают на самом деле. Получается грубо и обидно: нарушенным оказывается негласный договор между властью и гражданами, в рамках которого россиянам даются блага в обмен на невмешательство в дела чиновников. Денег не осталось — и вмешательство началось само собой.

Неготовые к этому представители власти не смогли перестроиться, поэтому и попадают под каток общественной критики после каждого своего искреннего с их точки зрения высказывания. Каждая новая публичная фраза становится резче — будто бы чиновники соревнуются между собой. Причем если в начале нынешнего сезона официальные лица в основном бравировали своими вольными представлениями о морали, как в случае с депутатом Слуцким, то теперь сосредоточились на исследовании кошельков граждан.

Корреспонденты «Новой» отобрали самые дикие высказывания представителей власти за 2018 год и предлагают читателям выбрать, чья дурь круче.

1. Николай Валуев, депутат Госдумы:

«Шукшин замечательно сказал: «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым. Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям».

Контекст. В конце сентября депутат Госдумы от Брянской области, боксер Николай Валуев проводил онлайн-конференцию на сайте «Интерскол». В числе пришедших вопросов был крик души от жительницы города Ленинск-Кузнецкий Алевтины Макаровой: «Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что я хотела сказать». В ответ Валуев походя процитировал советского классика.

Самое интересное началось потом. Сообщение Валуева было удалено (очевидно, во многом из-за бурной общественной реакции), а сам он дал пространный комментарий о том, что «если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается?» Что имел в виду заработавший за 2017 год больше 10 миллионов рублей депутат Валуев, он не пояснил, но традиционно сослался на то, что его слова были «выдернуты из контекста».

Последствия. На стоимости услуг депутата Николая Валуева эта онлайн-конференция никак не сказалась. По данным Алексея Кудрина, доходы ниже прожиточного минимума в стране имеют 13,2% россиян, но считается, что доходы населения в этом году впервые вырастут. При этом, согласно ноябрьским опросам, пятая часть россиян едва собирает деньги на продукты питания.

2. Сергей Вострецов: «Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав».

Контекст. После того, как на митинги, организованные Алексеем Навальным, начали приходить подростки, депутаты Госдумы долго думали, как утихомирить активность детей, которая народных избранников больше пугает, чем радует. 6 ноября парламентарии в первом чтении приняли закон, в котором прописано введение административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Однако депутат от «Единой России» Сергей Вострецов решил пойти дальше: разлучать родителей и детей-смутьянов.

«Я думаю, что должен быть штраф, — заявил Вострецов агентству «Москва». — Конечно, не такие огромные суммы, как для организаторов митингов, но даже 3–5 тысяч рублей для первого раза будет достаточно. Для повторного участия — надо думать. Если родители не занимаются своими детьми, может, должен быть сигнал в опеку, чтобы они брали такие семьи на контроль. То есть это сигнал для более глубокого изучения: нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав».

Эта угроза, по мнению Вострецова, поможет «малолеткам» понять, что одно дело «пошуршать», а другое — подвергнуть риску бюджет семьи. Ну и, видимо, саму семью.

Последствия. Против этого предложения публично высказалась только детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова. Но и то в духе «наверное, это жесткая мера». Нужно сказать, что Вострецов сам увел свою инициативу в тень (по крайней мере, пока) и предложил новую: штрафовать тех самозанятых, кто не будет делать сам за себя социальные взносы. Во время подготовки номера в печать депутат отличился еще раз, посоветовав «белоручкам» с высшим образованием не жаловаться на безработицу, а приглядеться к вакансиям маляров и уборщиц.

3. Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики Свердловской области: «Государство не просило (ваших родителей) вас рожать».

Контекст. Чиновница Ольга Глацких, отвечая на вопрос о нехватке финансирования детских проектов, во время встречи с волонтерами в Кировграде 5 ноября попыталась внушить мысль о том, что молодым людям пора быть самостоятельными и не поддаваться патернализму. Вышло максимально неловко. «На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», — заявила Глацких.

На следующий день Глацких отстранили от должности на время проверки (она уехала в отпуск на острова), а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о своем несогласии со словами подчиненной и уверил, что «безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять».

Последствия. Глацких сначала хотели уволить. Но, по факту, сейчас чиновница лишь отстранена от должности на время следственной проверки. Проверку затеял местный СК: следователей интересует расходование 131 миллиона рублей департаментом молодежной политики, который и возглавляла чиновница. Некоторые мероприятия проводились в бизнес-центре «Панорама», связанном с депутатом местного Заксобрания. В СК заявили, что планируют выяснить, «почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса».

4. Татьяна Кусайко, сенатор от Мурманской области: «Женщина во главу угла ставит карьерный рост, а не свои предназначенные ей физиологические возможности».

Контекст. 21 ноября в эфире радиостанции «Говорит Москва» сенатор Татьяна Кусайко попыталась объяснить проблемы с рождаемостью в России. По мнению парламентария, все дело в том, что женщины в России просто занимаются не тем, чем должны заниматься испокон веков. «Женщина берет на себя функцию мужчины, прежде всего во главу угла ставит карьерный рост, а не свои, как мы говорим, предназначенные ей физиологические возможности», — заявила сенатор.

Позже член Совфеда захотела опровергнуть свои же слова: она пояснила, что государство стремится помочь женщинам, у которых нет возможности родить, однако «иногда так бывает, что женщина ставит на первое место карьеру», а это, по мнению сенатора, «не первично».

Последствия. Татьяна Кусайко продолжает работать сенатором от Мурманской области.

5. Наталия Охотникова, глава ОНК Амурской области: «Цеповяз Вячеслав Андреевич — известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер».

Контекст. Осенью в публичном доступе появились фотографии из колонии в Амурской области, на которых член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз ест в стенах колонии всяческие деликатесы. Фото оказались двухлетней давности, однако поднялся большой скандал. В самый разгар обсуждения глава Общественной наблюдательной комиссии, член местной Общественной палаты Наталия Охотникова опубликовала пост в инстаграме, где написала, что все накинулись на Цеповяза зря.

«На фото Цеповяз Вячеслав Андреевич — известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер, — пишет Охотникова. — Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет. Эти неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда. Так вот, я в общем-то хотела пока донести информацию, что данный человек не убийца, и массовая информация СМИ — гнусная ложь».

Пост Охотниковой вызвал огромное непонимание со стороны других общественников. В частности, певица Диана Гурцкая заявила: «Когда нам говорят про этого человека «потомственный фермер», то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо». Гурцкая потребовала увольнения Охотниковой — и та вскоре ушла в отставку.

Последствия. Вслед за своим руководителем в отставку ушел весь состав ОНК Амурской области. Возмущение со стороны других общественников и СМИ члены ОНК назвали «травлей».

6. Тамара Плетнева, депутат Госдумы: «Хорошо еще, если одной расы, а если другой расы – тот вовсе мы своих детей должны рожать»

Контекст. Перед началом чемпионата мира по футболу в России в июне чиновники озаботились моралью россиян — и особенно россиянок. 13 июня, за день до старта мундиаля, депутат и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась о том, что россиянкам не стоит вступать в сексуальную связь с иностранными болельщиками. Она сравнила ЧМ с Олимпиадой-1980: после нее возросло число матерей-одиночек, уверена депутат, а их дети страдали без отцов и в обстановке общественного неприятия.

«Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой», — заявила Плетнева в эфире радиостанции «Говорит Москва». Такую же судьбу депутат предрекала российским женщинам после чемпионата: «Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли».

Последствия. Предостережения Плетневой перешли в слатшейминг (то есть шельмование девушек за их якобы «распутное поведение»). 27 июня на сайте «Московского комсомольца» появилась статья писателя Платона Беседина «Время шлюх».

«У российских девиц, окучивающих иностранцев, понятия стыда, морали, нравственности напрочь вычеркнуты из сознания, — негодует писатель. — Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи. А если еще и долларом поманить, то совсем о-го-го!»

Эта статья и высказывания Плетневой вызвали бурное обсуждение в профильных женских журналах и подъем феминистских настроений в обществе.

Интересно, что Тамара Плетнева ранее прославилась высказыванием о том, что журналистки, обвинившие Леонида Слуцкого в харассменте, сами виноваты, так как ходили по Думе с «голыми пупками». Одевайся они «поприличнее», ничего бы не случилось, убеждена чиновница. А в конце октября депутат призвала «ограничить интернет» и, в частности, сайты знакомств, поскольку современную модель знакомств она лично не понимает, а в ее время парни и девушки, познакомившись, «регистрировались обязательно».

К слову, ни одно из подобных изречений не стало причиной для сомнений, хорошо ли депутат Плетнева справляется с должностью главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

7. Леонид Слуцкий, депутат Госдумы: «Сбавьте темп, коллеги! Где я вам столько журналисток найду?!»

Контекст. 22 февраля три журналистки обвинили депутата в сексуальных домогательствах. С публичными обвинениями в харассменте выступили глава американской редакции RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент русской службы «Би-би-си» Фариза Рустамова. Депутат Слуцкий разумеется, все отвергал, считая, что обвинения журналисток в его адрес — провокация Запада, неслучайно приуроченная к президентским выборам в марте 2018 года. Однако в своем фейсбуке Слуцкий был куда откровеннее: коллеги депутата устроили шутливый «баттл» в комментариях.

Антон Морозов предложил «взять пару журналисток» на себя. Единоросс Алексей Габисов вторил: «Я тоже возьму трех на себя». Слуцкий подвел черту: «Сбавьте темп, коллеги! Где я вам столько журналисток найду?!»

На фоне параллельно развивающейся истории с продюсером Харви Вайнштейном, которого также обвинили в харассменте, можно было ожидать показательной порки. Но вышло наоборот: Слуцкого поддержали коллеги-депутаты: думская комиссия по этике во главе с Отари Аршбой по итогам закрытого заседания 21 марта не нашла никакого «нарушения Слуцким поведенческих норм», а в заключении было указано, что синхронность в обвинениях журналисток накануне выборов президента свидетельствует против них.

Владимир Поздняков, член комиссии по этике, в разговоре с «Новой» пояснил, что действия Слуцкого — это не харассмент, а «проявление любви». Его коллега Раиса Кармазина заявила The Insider: «Ко мне никто не домагивался. Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их! 50 лет работаю — 49 лет стажа будет 1 июля — с 18 лет, никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!»

Позже за Слуцкого вступился еще и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков: он высказал на лекции мнение о том, что «мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, и если в брюках была, и на какое-нибудь другое [место]».

Последствия. По итогам первого публичного российского скандала, связанного с сексуальными домогательствами, фактически ничего не изменилось. Слуцкий не только не сдал депутатский мандат, но и не сложил полномочия главы комитета по международным делам. Он также не покинул занимаемый им пост завкафедрой международных отношений политологического факультета МГУ. Десятки российских СМИ, включая «Новую», объявили бойкот Слуцкому и отозвали аккредитованных журналистов из Думы. Последнее исследование «Дождя» показывает, что медиа в целом стали цитировать депутатов реже: публичное влияние Слуцкого и его друзей падает.

8. Наталья Соколова, министр труда Саратовской области: «Макарошки всегда стоят одинаково»

Контекст. 10 октября после заседания рабочей группы думского комитета по социальной политике в Саратовской области местный министр труда Наталья Соколова вступила в полемику с депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко.

Суть спора была в том, что прожиточный минимум в области в 2019 году Минтруда предлагало поднять на 288 рублей, а депутаты настаивали на повышении в 500 рублей. При этом на продукты ведомство предлагает малоимущим жителям Саратова тратить 3500 рублей.

Бондаренко предложил поставить эксперимент и прожить министру на такие деньги. На это Соколова сначала заявила, что «наш с вами статус не позволяет скатываться», а затем выдала одну из самых запоминающихся тирад 2018 года. «Я 20 лет не ем мяса, — рассказала Соколова. — Надо использовать сезонные, наши овощи и фрукты. В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково. Вы верующий человек? А то есть 40 дней поста — и все становятся только здоровее». В конце министр добавила, что месяц прожить на прожиточный минимум может, но потом «пойду искать другую работу».

Последствия. Высказывания Соколовой попали на видео и разошлись по интернету. Расплата последовала незамедлительно: губернатор Валерий Радаев отправил министра в отставку, поскольку посчитал репутационные потери для всего аппарата слишком уж большими. Депутат Николай Бондаренко провел свой эксперимент и прожил на 3,5 тысячи рублей целый месяц: похудел на семь с лишним килограммов и зачем-то сходил в студию программы «Время покажет», где его едва не затравили ведущие и приглашенные гости.

9. Сергей Цивилев, врио губернатора Кемеровской области: «Вы что, хотите попиариться на горе?»

Контекст. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел сильный пожар: погибло 60 человек, большинство из них — дети. Через день на улицы города с протестом вышли несчастные и озлобленные от горя родители. В этот же день в город приехал Владимир Путин, но на митинг он не пришел: с протестующими отправился разговаривать вице-губернатор области Сергей Цивилев.

На импульсивный спич кемеровчанина Игоря Вострикова, потерявшего при пожаре своих близких, Цивилев отреагировал традиционным для российского чиновника обвинением: «Молодой человек, вы что, хотите попиариться на горе?» Позже на этом же митинге Цивилев вроде бы осознал неудачность формулировки и даже встал перед протестующими на колени.

Последствия. В последующие дни коллеги Цивилева, включая самого губернатора Амана Тулеева, неоднократно заявляли о том, что такой митинг — это попытка «дискредитации власти» и что на нем было много «подогретой молодежи». По итогам трагедии Аман Тулеев ушел в отставку, а Сергей Цивилев занял его место. В сентябре Цивилев официально стал губернатором: его выбрали с результатом больше 80 процентов голосов «за». Игорь Востриков также пошел на выборы, однако не смог избраться в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Алексей Макаркин, политтехнолог: «Количество просьб растет, а количество денег уменьшается»

— Сейчас такие высказывания политиков воспринимаются более эмоционально, чем раньше. Когда в стране [экономический] рост, как в нулевые, ты не обращаешь внимания на то, что говорят представители элит: «Ну говорят и говорят, у меня зато зарплата растет». Когда есть ощущение, что кругом враги, а ты в осаде, но Крым присоединен, у тебя меньше претензий. Есть ощущение, что ты с этим чиновником в одной крепости, осажденной американцами и украинцами. Сейчас, по сути дела, стагнация, эффект от присоединения Крыма прошел, геополитика волнует все меньше. Поэтому слова, которые вчера не обратили бы на себя внимания, вызывают резкую и эмоциональную реакцию.

Почему чиновники так говорят? Я бы не сказал, что они не знают своей страны. Нынешние политики не спустились к нам с Марса и не приехали из Австрии, как Мария-Антуанетта во Францию. Есть два взаимосвязанных момента. Во-первых, у нас есть разрыв между официальной пропагандой и реальным мнением элит о том, что такое хорошо и что такое плохо. Пропаганда говорит, что человек должен трудиться для страны и народа, что учитель, врач или инженер — уважаемые профессии, не бросившие страну в 90-е. Но для них [единственный] вариант — когда ты не уходишь со своего места и продолжаешь работать, даже если тебе не платят зарплату.

С точки зрения наших элит, это не те люди, которые спасают страну, а те, кто не может найти себе работу. Когда такой человек приходит к чиновнику и говорит, что государство ему чем-то обязано, эти люди вспоминают свой бизнес-опыт 90-х годов, когда они не надеялись на государство, а устраивали себя сами.

У них идет эмоциональное неприятие: «Вот я замечательный и умный, сделал карьеру и обеспечил семью, а ты чего ходишь ко мне?». Это входит в сильный резонанс с политкорректностью, требующей уважения к уволенным людям или к людям, зарабатывающим немного. А этого уважения нет. Но у врача, учителя и инженера тоже нет уважения к государственному служащему. Нет взаимного уважения.

Другой момент заключается в том, что в условиях стагнации (а у нас сейчас именно это) количество просьб растет, а количество денег уменьшается. Как говорил наш премьер-министр: «Денег нет, но вы держитесь».

Тема взаимного неуважения усугубляется и становится более эмоциональной.

Это похоже на вторую половину 80-х годов, когда у государства стало мало денег. К нему приходят люди, имеющие права и льготы, а государство ничего не может им дать. Отсюда эмоциональная реакция госслужащих. Когда стоял вопрос о льготах воевавшим в Афганистане, один чиновник сказал фразу, ставшую мемом: «Я вас в Афганистан не посылал».

Раньше к чиновникам претензии были не только в связи с хамством и грубостью, но и потому, что у чиновников были привилегии — возможность покупать товары в специальных магазинах: условный батон колбасы, исчезавшей из обычных магазинов. Это вызывало неприятие в бедно живущей стране. Сейчас неприятие тоже есть, но другого уровня: колбаса в магазинах есть, однако разрыв доходов между представителями элиты и населением резко увеличился. Речь уже идет не о батонах колбасы, а о том, что, например, чиновница Ольга Глацких поехала отдыхать на Сейшельские острова.

Виталий Шкляров, политолог: «Они просто оторвались от орбиты и никогда к ней больше не вернутся»

— Важно понимать, что подобные высказывания — это не новое и не изолированное явление. Это публичная манифестация уходящего представления о государстве. Мы часто говорим о патернализме применительно к гражданам, но из гражданского сознания такая картина мира постепенно уходит. Люди всё больше сознают, что государство никакой не родитель, распределяющий по доброте блага, а, напротив, чрезвычайно дорогостоящая для гражданина структура.

Счастливые времена перманентно растущих цен, очевидно, уже в прошлом. Государство, получающее львиную доходов от их экспорта и распределяющее средства по населению, тоже в прошлом. Сегодня государство требует всё больше — повышает налоги, сборы, платежи, тарифы. Недели не проходит без оригинальной идеи по изъятию денежных купюр из кошельков граждан. Одновременно государство снимает с себя социальные обязательства: повышает пенсионный возраст, снижает льготы и субсидии.

Люди всё больше понимают, что налоговые сборы лежат на плечах работодателя: сами граждане не заполняют эту декларацию, не видят каждый год, как растет стоимость содержания дорогущего государства, которое в ответ ничего не даёт. Сложно не заметить рост коммунальных платежей, подорожание бензина или продуктов питания. Результатом постепенного отмирания патернализма и приходящего ему на смену раздражения становятся вот такие артефакты, которые мы видели, например, на региональных выборах этой осенью. Никакие административные усилия не помогли кандидатам от власти победить.

Причем патернализм работает в обе стороны: если у граждан это представление уже уходит, то госаппарат живёт в прежней логике раздающей блага петрократии. Мне кажется, что наши политики еще не понимают, что разговаривают с гражданами-налогоплательщиками, а не раздают милости подданным, как они привыкли думать. Они не понимают, что на дворе 2018 год, и каждое слово из тех, что еще вчера остались бы за закрытыми дверями, сегодня оборачивается для них большим публичным скандалом. Мы живем уже в другом, прозрачном мире.

Государство, которое содержит каждый гражданин, просто не работает — и люди это чувствуют.

Чиновники, которые живут в своем стеклянном доме, до сих пор существуют в парадигме «мы их содержим», на самом деле всё ровно наоборот. Это пережиток, который люди чувствуют намного лучше, чем чиновники.

С ростом недовольства и финансовым неблагополучием люди всё больше сознают свою связь с государством, они осознают, что нет никаких «государственных денег»: если есть деньги, то это деньги, взятые из их кармана.

Это небыстрый процесс, происходящий далеко не последние полгода. Представление о том, что государственные средства будут гарантированы гражданам до конца жизни, постепенно уходит. При этом раздражение тем, как живут чиновники на деньги из кармана граждан, позволяя себе хамские высказывания, будет расти всё больше и больше — и это справедливо. Выборы в Приморском крае показали, что подобная реакция общества вполне может приобрести жёсткий характер.

Политики оторвались от реальности, а когда вы живете в другом мире, вы теряете ощущение связи с нормальной жизнью. Это понятный эффект: тебе кажется, что ты непобедим. Мне кажется совершенное очевидным, что они просто оторвались от орбиты и никогда к ней больше не вернутся, поэтому их время сочтено.

Чиновники живут в системе координат, где каждый ведет себя одинаково, более того: залог сохранения этой системы заключается во встраивании в эту систему. Они наверняка всё понимают, но по-другому действовать уже не могут, потому что это означало бы оторваться от этой системы, от этой кормушки.

Я не думаю, что это глупые люди, но тут как футболе: если вы играете за одну команду, и кто-то неправильно побежал, то вся команда подстраивается под этот маневр. Они ведут себя командно — их стратегия тоже командная.