Врач-уролог о пациентах: «Ничего не беспокоит, а опухоль с кулак»

Из-за чего развивается аденома предстательной железы, перерождается ли она в злокачественную и что является лучшей профилактикой заболевания, Intex-press рассказал Андрей Кожевников, врач-уролог Барановичской городской поликлиники №4.

По словам Андрея Кожевникова, на урологическом приеме примерно у 50% пациентов выявляют аденому предстательной железы. Фото: Татьяна Малеж

Аденома предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) представляет собой разрастание ткани предстательной железы и возникновение в ней доброкачественных новообразований (опухолей, «узлов»). Поскольку предстательная железа охватывает часть мочеиспускательного канала, при разрастании она сдавливает его и мочеиспускание затрудняется.

После 80 лет – у 90% мужчин

Аденома предстательной железы – одно из самых распространенных мужских заболеваний. По статистике, оно диагностируется у 20% мужчин после 40 лет и у 60% пациентов в возрасте 50–60 лет. После 80 лет болезнь поражает практически 90% мужского населения. В более раннем возрасте заболевание встречается довольно редко – в моей практике таких пациентов не было.

Объясняется этот факт тем, что в стареющем организме происходят изменения, в результате которых предстательная железа увеличивается. Болезнью этот процесс считается лишь тогда, когда увеличившаяся в размерах железа начинает нарушать опорожнение мочевого пузыря.

Гормон становится агрессивным

Из-за чего развивается аденома простаты, до сих пор точно не известно. Урологи связывают это с возрастными гормональными изменениями в организме: снижением уровня мужских половых гормонов (тестостерона) при одновременном увеличении женских (эстрогенов).

Снижение уровня тестостерона приводит к снижению либидо и сокращению количества половых актов. Не имея выхода, гормон накапливается, и в клетках предстательной железы трансформируется в более активный дегидротестостерон, который провоцирует рост опухоли.

Поэтому всем своим пациентам я постоянно говорю: лучшая профилактика аденомы простаты – регулярная половая жизнь.

Приходят с запущенной формой

Выявить аденому предстательной железы для урологов сегодня не представляет труда. Однако до сих пор приходится сталкиваться с тем, что пациенты приходят с запущенной формой заболевания. Многие годами не подозревают о наличии аденомы.

Бывает, что пациента особо ничего не беспокоило, а у него опухоль размером с кулак (в норме железа весит около 15 г). Все дело в том, что развитие болезни может протекать по двум сценариям.

В одном случае преобладают симптомы раздражения: частые императивные, внезапные позывы к мочеиспусканию, которые сложно сдержать.

В другом – пациентов мучают симптомы обструкции: затрудненное мочеиспускание, слабая струя мочи, появление остаточной мочи в мочевом пузыре (вплоть до острой ее задержки). Кстати, именно такие пациенты зачастую попадают к урологам уже с развившимися осложнениями – большим количеством остаточной мочи, камнями в мочевом пузыре, развившейся микро- или макрогематурией (наличие крови в моче).

Бывает, что и те и другие симптомы встречаются одновременно. Но люди не думают, что это может быть аденома, и к врачу не обращаются.

Не мучиться, а лечить

Сегодня существуют эффективные препараты, которые не просто облегчают состояние больного, но и замедляют рост аденомы, и даже уменьшают ее размер.Однако лечение будет эффективным только на начальной стадии заболевания, когда моча полностью удаляется из мочевого пузыря. Поэтому важно не затягивать, не надеяться, что «все само пройдет», а идти на прием к врачу.

Если время упущено, понадобится оперативное вмешательство.

Профилактика аденомы простаты

– регулярная половая жизнь;

– соблюдение диеты – ограничить употребление острой пищи, алкоголя;

– ежегодное после 45 лет обследование у уролога и проверка уровня ПСА (простатический специфический антиген).

Мифы роб аденоме предстательной железы

Миф №1. Аденома предстательной железы всегда перерождается в злокачественную

Нет. Доброкачественная аденома редко перерождается в злокачественную.

Миф №2. Аденома и секс несовместимы

Неправда. Аденома простаты действительно влияет на процессы эякуляции и может создавать трудности при возникновении эрекции, но сексуальное влечение и ощущения оргазма ничуть не меняются.

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