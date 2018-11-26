Чиновники вырвались в лидеры по росту реальных зарплат

Лидером по темпам роста зарплат в стране среди видов экономической деятельности в текущем году является государственное управление, сообщает журнал Минфина «Финансы, учет, аудит».

«За 9 месяцев реальная заработная плата в этой сфере (госслужащие и руководители госорганизаций) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 30,6% и составила в денежном выражении 1 280,7 рубля», — сообщает издание.

Для сравнения: средняя зарплата по стране в январе-сентябре составила 932,3 рубля, пишет FINANCE.TUT.BY.

При этом в целом по стране по всем сферам деятельности в январе-сентябре реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла на 12,2% к аналогичному периоду 2017 года.

К примеру, у специалистов, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, реальные зарплаты за год выросли на 6%, у строителей — на 13,3%, у медиков — на 11,3%, у работников образования — на 11,6%.

В мае 2017 года Александр Лукашенко заявил, что нужно оптимизировать госаппарат, а до этого «ни на йоту быть не должно никакого повышения зарплаты».

Сразу после поручения президента, по официальной статистике, госуправленцев стали заметно активнее увольнять, чем принимать на работу. К примеру, по итогам июня принятых на работу было на 49,6% меньше, чем уволенных, в июле — на 40,5%, а в августе — и вовсе на 86,5%. Но уже в сентябре и октябре ситуация изменилась — взяли на работу заметно больше, чем уволили.

Всего же в январе-октябре прошлого года на работу взяли чуть больше 8,5 тысячи госуправленцев, а уволили — почти 13,6 тысячи.