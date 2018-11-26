В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипномерами

А посольство РФ забросали дымовыми шашками.

По предварительным данным, причиной возгорания автомобиля стал умышленный поджог, сообщает «Украинская правда».

Инцидент произошел ночью рядом с посольством России. Накануне вечером его забросали дымовыми шашками. Собравшиеся скандировали «Смерть России», передает украинский телеканал «Громадьске».

Кроме того, очевидцы в соцсетях сообщили, что на заборе у дипмиссии десятки людей оставили бумажные кораблики из-за обстрела и захвата Россией трех кораблей ВМС Украины в Азовском море.

Россия захватила три украинских корабля в Черном море. Главное