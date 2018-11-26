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Скандалы
26.11.2018
Россия захватила три украинских корабля в Черном море. Главное

Утром 25 ноября ФСБ объявила о нарушении российской границы кораблями ВМС Украины.

По сообщениям ведомства, три военных корабля вышли в Черное море и направились к Керченскому проливу, не подав предварительно заявки на проход судов. Пролив перегородили сухогрузами и закрыли для гражданских судов. Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир, следовавший в группе из трех кораблей. Россия отправила на патрулирование Керченского пролива боевые самолеты. Украина обвинила Россию в «откровенно агрессивных действиях», сообщает meduza.

Вечером Украина сообщила об обстреле и захвате своих кораблей Россией. По данными украинских ВМС, российские пограничники с применением оружия остановили три корабля: артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь. В результате получили ранения шестеро украинских военнослужащих, а корабли были захвачены пограничной службой ФСБ. Всего их экипажи насчитывают более 20 человек. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в твиттере видео тарана российским катером украинского буксира и снова обвинил Россию в агрессии.

Корабль ВМФ России протаранил украинский буксир

ФСБ подтвердила захват украинских кораблей и ранение трех военнослужащих. Раненым оказана помощь. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения кораблями ВМС Украины государственной границы РФ. Задержанные украинские корабли доставляются в порт Керчи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в провокации. «Бандиты с большой дороги, — написала она в фейсбуке. — И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии».

В НАТО и ЕС заявили, что следят за ситуацией в Керченском проливе, и призвали стороны не допустить эскалации.В заявлении НАТО отмечалась приверженность альянса суверенитету Украины. Россию призвали обеспечить украинским кораблям и судам беспрепятственный доступ в порты Азовского моря. Руководство Евросоюза также призвало Россию восстановить свободу прохода украинских кораблей по Керченскому проливу, а обе стороны —действовать «максимально сдержанно».

В Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент страны Петр Порошенко высказался за введение военного положения. Ожидается, что в понедельник 26 ноября этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады. Порошенко пообещал, что военное положение не будет означать немедленной мобилизации. По его словам, оно не должно привести к ограничению прав и свобод граждан.

В ночь на понедельник вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности.

Обнародованы записи переговоров украинских военных с российскими пограничниками в Керченском проливе. На первой записи член экипажа одного из украинских кораблей говорит, что военные не намерены применять оружие и не совершают вооруженную агрессию, передает LIGA.net.

На другой записи член экипажа несколько раз повторяет, что на борту есть раненые. Слышно также, что российские пограничники требуют, чтобы все вышли на палубу с поднятыми руками.

Корабли шли из Одессы в Мариуполь, но их не пустили через Керченский пролив, который Россия закрыла для судоходства, как утверждается, в целях безопасности.

Утром 26 ноября Керченский пролив вновь открыли для гражданских судов.

Днем ранее он был закрыт из-за инцидента с украинскими военными кораблями.

 
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