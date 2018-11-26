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Девочка из Польши победила на детском «Евровидении»
Международный конкурс проходил в Минске.
В нем победила участница из Польши Роксана Венгель. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский занял 11-е место, сообщает TUT.BY.
Роксане 13 лет, и дома она уже знаменитость: победила в первом сезоне польского шоу «Голос. Дети», а за ее Instagram следят почти 250 тысяч человек. На конкурсе она исполнила песню Anyone I Want To Be — частично на английском, частично на польском.
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