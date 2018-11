Девочка из Польши победила на детском «Евровидении»

Международный конкурс проходил в Минске.

В нем победила участница из Польши Роксана Венгель. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский занял 11-е место, сообщает TUT.BY.

Роксане 13 лет, и дома она уже знаменитость: победила в первом сезоне польского шоу «Голос. Дети», а за ее Instagram следят почти 250 тысяч человек. На конкурсе она исполнила песню Anyone I Want To Be — частично на английском, частично на польском.

