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Лица
26.11.2018
Девочка из Польши победила на детском «Евровидении»

Международный конкурс проходил в Минске.

В нем победила участница из Польши Роксана Венгель. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский занял 11-е место, сообщает TUT.BY.

Роксане 13 лет, и дома она уже знаменитость: победила в первом сезоне польского шоу «Голос. Дети», а за ее Instagram следят почти 250 тысяч человек. На конкурсе она исполнила песню Anyone I Want To Be — частично на английском, частично на польском.

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