Почему люди с инвалидностью мечтают восстановить дееспособность

В арт-кафе Insider люди с инвалидностью готовят еду для гостей массовых мероприятий и ждут, когда смогут вернуться к полноценной жизни – работать, ходить в кино и ложиться спать не по расписанию.

— Мы не отрицаем, что болеем. И на равных конкурировать со здоровыми нам было бы сложно. Но есть работа, с которой мы способны хорошо справляться, — говорит Ольга. (Имя изменено.)

Ольга — одна из участниц проекта по социальной и трудовой адаптации, который помогает жителям психоневрологического дома-интерната освоить кулинарное дело, работать в кафе и зарабатывать. Почти все они надеются в будущем восстановить дееспособность и вернуться жить в общество.

Кафе, в котором работают люди с инвалидностью

— Думаю, даже из тех, кого я знаю в доме-интернате, жить вне его стен и работать могло бы немало людей, — говорит волонтер Ксения Голубович.

Участницы немецкого проекта Kanikuli e.V., Ксения Голубович и Ульяна Дражина приходили в дом-интернат, занимались с теми, кто живет в нем, работали в выездных лагерях. Но им хотелось не только чем-то занять своих подопечных в свободное время, а сделать то, что реально полезно для их дальнейшей жизни. Так волонтеры и жительницы дома-интерната начали вместе готовить еду. Они делились опытом и рецептами, а совместная готовка объединила, помогла найти общий язык и стать дружной командой.

— Наши участницы прекрасно справлялись, кто-то из них даже учил нас, что и как лучше делать. И тогда мы поняли: наш досуг можно превратить во что-то большее, − рассказывает Ксения.

Так родилась идея создать арт-кафе Insider. Сейчас — команда волонтеров и жителей дома-интерната готовит пироги и закуски для фуршетов на разных мероприятиях. Каждая из участниц вносит свой вклад, как и в любом коллективе, у каждой своя роль и ответственность.

Продолжение статьи читайте здесь