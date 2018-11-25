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Лица
25.11.2018
Анна Снежкина
Дочь Пескова рапортует из протестного Парижа: «Настоящий шабаш»

На выходных дочь пресс-секретаря президента РФ, которая живет на две страны — Францию и Россию, вела «сторис» с акций протеста, подписывая фото «All you need is revolution».

А вечером в воскресенье написала итоговый пост-мнение на многотысячные акции протеста во Франции против увеличения цен на топливо.

— Нельзя было не стать очевидцем происходящего, находясь в Париже! Black Friday, — пишет Лиза Пескова у себя в Instagram. — Для французов Black weekend в этом году оказался по-настоящему черным. Тысячи демонстрантов в желтых жилетах устроили настоящий шабаш на улицах Парижа и других городов Франции в знак протеста против повышения налога и цен на топливо, а также против политики Макрона в целом.

Французы, как обычно, бастуют, желая быть услышанными властями. Париж превратился в поле для игры в догонялки, в которой полицейские не всегда были догоняющими. Шествие напоминало желтую змею, гнавшуюся за своим же хвостом. Какая-то вакханалия происходит на главной улице Западной Европы!

Ночью это стало напоминать компьютерную игру «Зомби Апокалипсис». Идешь, не зная из какого угла на тебя нападут полицейские или бастующие, и с какой стороны полетят дымовые шашки!

В котле смешалось все: вертолеты, фермеры, обливающие префектуры навозом их шланга, разбитые витрины «Louis Vuitton», «Givenchy» и других мировых брендов, мародерство, разъезжающие во всех направлениях машины, велосипедисты, самокаты, инвалидные коляски, протезы, летающие баррикады, бабушки, выгуливающие своих собачек, музыкальные повозки с туристами, китайцы, снимающие всю романтику выходных в Париже на камеру, коктейли Молотова, слезоточивый газ, летающие дымовые шашки, разбитые машины, витрины, горящие улицы и рестораны, и все это на фоне, только что развешанных рождественских декораций.

Город пылал красными огнями во всех смыслах! Круто, конечно, что народ может выразить свое недовольство, но пока непонятно приведет ли это к чему-либо...

Короче, Жучка за внучкой, внучка за бабкой, бабка за дедкой... тянут потянут, «TOUS ENSEMBLE» (лозунг-«все вместе!») Макрона на диалог вытянуть не могут!

 
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