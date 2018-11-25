Россия перегородила Керченский пролив и направила туда боевую авиацию

Напряжение в Азовском море между РФ и Украиной нарастает.

Украинские военные корабли появились у южного берега аннексированного Россией Крыма и движутся в направлении Керченского пролива. Два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яни Капу», согласно заявлению ВМС Украины, «осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря», сообщает ВВС.

В сообщении российского ФСБ по Крыму говорится, что около семи утра по московскому времени украинские корабли «пересекли госграницу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации».

Украинские ВМС заявляют, что российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Экипаж украинского рейдового буксира не пострадал от тарана российским кораблем.

В сообщении ФСБ отмечается, что украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, «в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта».

Позже в заявлении Центра общественных связей ФСБ действия украинских кораблей были охарактеризованы как провокация.

Пресс-секретарь украинских ВМС Чалый указал, что Украина предупреждала Россию об этом плановом переходе, поэтому действия России являются нарушением конвенции по морскому праву и договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива.

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Россия также направила в район Керченского пролива боевую авиацию. Для патрулирования были подняты несколько штурмовиков Су-25, которые базируются в Крыму.

МИД Украины расценил действия России в отношении кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву, говорится в заявлении ведомства.