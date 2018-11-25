«Царил такой террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых кошмаров»

К столетию «Красного террора» вспоминаем, как с подачи «вождей мирового пролетариата» чекисты расправлялись с неугодными.

В нынешнем году исполнилось 100 лет с момента официального объявления «Красного террора». По этому печальному поводу начинаем сериал «Сто лет чекистского террора: от ВЧК до ФСБ» в рамках проекта «СССР: как это было на самом деле».

В первой части рассказываем о пытках и жестоких убийствах, совершенных сотрудниками Чрезвычайной Комиссии (позднее – ГПУ-ОГПУ) в период от Октябрьской революции до начала сталинских репрессий.

Расстрелянные красными монахи Мгарского мужского монастыря, 1919 год. Фото: allin777.livejournal.com

«Задачей было поставлено фактическое слияние на деле терроризма с восстанием массы»

Террор для большевиков был частью политики задолго до революции. Еще в 1901 году Ленин писал: «принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора». Через четыре года он скажет, что большевики считают необходимостью не «единичный» террор, но «слияние на деле терроризма с восстанием массы».

Советские функционеры «на местах» начали уничтожать мирное население сразу после Октябрьского переворота. Из воспоминаний очевидца (ноябрь-декабрь 1917 года):

«Всюду расстрелы, всюду трупы офицеров и простых обывателей, даже жен щин, детей. На вокзалах буйствовали революционные комитеты, члены их были пьяны и стреляли в вагоны… По всему пути валялись трупы офицеров… Поезд тронулся. На этом страшном обратном пути, — какой леденящий сердце ужас! — на наших глазах, на перронах, расстреляли восемь офицеров».

Плакат «Мир и свобода в совдепии». Фото: EtoRetro.ru

И если сначала Ленин поиграл в демократа – разрешил свободу печати, прекратил войну и отменил смертную казнь, то уже через два месяца после захвата власти начал закручивать гайки. 20 декабря создается печально известная ВЧК под предводительством Дзержинского, которой дают особые полномочия для уничтожения неугодных.

«Вам следует знать, что не позднее чем через месяц террор примет очень сильные формы», – обращался Троцкий 17 декабря 1917 года к членам партии кадетов (конституционным демократам). В ночь с 5 на 6 января 1918-го без суда и следствия расстреляют депутатов от этой партии Кокошкина и Шингарева – этот случай историки считают началом чекистского террора в советской России.

В феврале Совет народных комиссаров разрешил сотрудникам ЧК расстреливать на месте «неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов и германских шпионов». Ясное дело, никакого следствия не велось – сотрудники «на глаз» решали, кто подлежит расстрелу. В одном только Крыму в ближайшие два дня расстреляли больше 600 человек.

Расстрелянные чекистами в Крыму, февраль 1918. Фото: wikipedia.org

В апреле 1918 года разоружены и репрессированы анархисты на территории России, Беларуси и Украины, многие расстреляны. Представители оппозиционных движений заявили, что это наступление на инакомыслие и в итоге большевики запретят все оппозиционные движения (в итоге так оно и вышло).

Методы чекистов тогда раскритиковали даже на собраниях ЦК партии. Бухарин, Ольминский и Петровский потребовали «устранения произвола организации, напичканной преступниками, садистами и разложившимися элементами люмпен-пролетариата». Каменев был жестче, предложив ликвидацию ВЧК как структуры и отстранения Дзержинского. Но благодаря заступничеству Ленина и Сталина все было оставлено, как есть.

Смертную казнь снова разрешили 13 июня, но только по приговору «революционных трибуналов». Через 9 дней расстреляли Щастного – героя, спасшего Балтийский флот, которого начальники РКП(б) обвинили в измене.

Капитан 1-го ранга Алексей Щастный

Начались массовые расстрелы. Особенно тех, кто выступал против грабежей и насилия большевиков. На следующий день после разрешения смертной казни чекисты расстреляли около 30 рабочих вблизи Екатеринбурга за то, что те «осмелились» протестовать против разграбления их городка комиссарами.

Через три дня были расстреляны около ста человек в Тамбове. По всей России чекисты казнили не менее 200 человек до июля 1918 года. В июле – не менее 400, в августе – не менее 800. И это только по официальным данным.

Заместитель Дзержинского Яков Петерс в газете «Правда» напишет: «Если рабочий класс возьмет пример с Тамбова, наша борьба с контрреволюцией закончится за несколько дней». Кровожадность чекистов отмечали современники, а сами они ей гордились и бравировали. Мартын Лацис, глава всеукраинской ЧК, говорил: «Работающие в Чрезвычайных комиссиях – фанатики своего дела. История этого им минусом не поставит».

«Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти»

О начале Красного террора было официально объявлено приказом от 2 сентября 1918 года, якобы в ответ на «белый террор». «Террор» этот состоял в убийстве нескольких партийных функционеров и покушении на Ленина. Исполнение приказа положили на плечи ВЧК.

Чекисты приветствуют начало красного террора

Теперь у них были огромные полномочия – внесудебные расстрелы официально санкционированы. Пользовались этим очень активно – за сентябрь расстреляли не меньше пяти тысяч человек; расстрелы и казни без суда и следствия набирали все большие обороты.

После развязывания рук большевистским палачам Лацис заявил в интервью газете «Красный Террор»: «Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии… В этом — смысл и сущность красного террора».

Обложка еженедельника «Красный Террор» и обложка газеты «Думы пахаря». Фото: maysuryan.livejournal.com

Эти слова вызвали протест старых большевиков и партийной «оппозиции». Их раскритиковал даже Ленин, а Емельян Ярославский, будущий организатор антирелигиозной кампании в СССР, сказал, что по этим критериям ЧК расстреляла бы даже Маркса, который был выходцем из буржуазной семьи.

Но уже 19 декабря была запрещена критика чекистов в печати – с этого времени их можно было только хвалить.

Сам же Лацис называл ЧК «боевым органом партии будущего». И говорил, что «она уничтожает без суда или изолирует от общества, заключая в концлагерь». По иронии судьбы так поступили и с ним – 29 ноября 1937 года его арестовал НКВД, а через четыре месяца расстреляли. Та же участь постигла при Сталине большинство соратников Дзержинского по работе в ВЧК-ОГПУ.

За время красного террора были уничтожены чекистами, по разным оценкам, от 50 до 140 тысяч человек, а общее количество жертв оценивается в два миллиона человек. К примеру, в царской России с 1825 по 1917 годы, то есть, за 92 года, по политическим преступлениям казнили меньше 4 тысяч человек.

«Даже короли и попы отказались от таких варварских способов самозащиты»

Особняком стоит взятие заложников – одна из гнуснейших выдумок чекистских начальников. Идея в том, что они без разбора хватали и садили в тюрьму невиновных. И в случае антибольшевистского выступления, срыва плана продразверстки (насильственного изъятия продовольствия у крестьян в пользу большевиков во время гражданской войны) или убийства кого-нибудь из партийных, этих людей расстреливали.

Их называли «условно приговоренными к расстрелу». Эти люди жили в тюрьмах, постоянно ожидая казни.

Заключенные московской тюрьмы в самом начале 20-х. Фото: ttolk.ru

Например, после покушения на Ленина были расстреляны не меньше тысячи человек в Петрограде и Кронштадте. Такие акции расстрела безвинных за чужие проступки практиковали еще многие годы – до начала 30-х.

Ленин объяснял это так: «Я рассуждаю трезво и категорически: что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, виновных или невиновных, сознательных или несознательных, или потерять тысячи красноармейцев и рабочих?» Позицию «вождя» критиковали даже многие большевики, но «тихо».

Один из немногих, кто осмелился открыто протестовать против террора ВЧК – Петр Кропоткин, старый анархист-революционер, которому Ленин лично выделил довольствие и охрану: «Неужели не нашлось среди Вас никого, чтобы напомнить, что такие меры, — представляющие возврат к худшим временам средневековых и религиозных войн, — недостойны людей, взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах; и что на такие меры не может идти тот, кому дорого будущее коммунизма.

Неужели никто из Вас не вдумался в то, — что такое заложник. Это значит, что человек засажен в тюрьму — не как наказанный за какое-то преступление: что его держат в тюрьме, чтобы угрожать его смертью своим противникам. Неужели Ваши товарищи не понимают, что это равносильно постановлению пытки — для заложников и их родных.

Даже короли и попы отказались от таких варварских способов самозащиты, как заложничество. Как же Вы, проповедники новой жизни и строители новой общественности, можете прибегать к такому оружию для защиты от врагов? Не будет ли это признаком того, что Вы считаете свой коммунистический опыт неудавшимся, и спасаете уже не дорогое Вам строительство жизни, а лишь самих себя…»

В письме Кропоткин говорит Ленину, что большевики «работают для будущего». И что если они не прекратят издевательства и казни невинных, то запятнают коммунистическую идею на многие годы. Но «вождь мирового пролетариата» не прислушался к мудрым словам старшего товарища.

Петр Алексеевич Кропоткин. Фото: livelib.ru

«Из всех яблок он любит только глазные»

По жестокости ленинцы превзошли худших своих предшественников. При этом в большинстве своем их преступления, в отличие от нацистских, остались не расследованы, а виновные не наказаны.

Множество документальных сведений и воспоминаний об уничтожении чекистами безвинных граждан в то время составила белогвардейская «Особая следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков».

Из воспоминаний члена комиссии про положение в Харькове после отступления большевиков: «В подвальном помещении, где производились расстрелы, стены были сплошь забрызганы кровью, прилипшими к стенам остатками кожи и волос, частичками мозга, а в комнате рядом с этим подвалом на подоконнике мы нашли одну целую и две изодранных перчатки из человеческой кожи, снятых с живых людей».

Из документов комиссии: «Харьков. Во время пребывания большевиков в Харькове там царил такой террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых кошмаров. Расстреливали беспощадно, не исключая женщин и детей.

В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок, и вся кожа спереди».

Описания к фото отчета комиссии:

«Трупы замученных женщин-заложниц. У всех заживо взрезаны и вылущены груди, половые органы обожжены и в них найдены уголья».

«Тело заложника поручика Боброва, которому палачи отрезали язык, отрубили кисти рук и сняли кожу вдоль левой ноги».

«Тела четырех крестьян-заложников. Лица покойников страшно изрезаны. Особым изуверским способом изуродованы половые органы. Производящие экспертизу врачи высказали мнение, что такой прием должен быть известен только китайским палачам и по степени болезненности превышает все доступное человеческому воображению».

Поэт Велимир Хлебников по мотивам харьковских событий написал поэму «Председатель Чеки». В ней есть такие строки: «Тот город славился именем Саенки. Про него рассказывали… что из всех яблок он любит только глазные». В советском союзе, уже при Сталине, бывшего главу концлагеря Харьковской ЧК, жестокого пьяницу и садиста Степана Саенко сделали почетным пенсионером, и он мирно умер своей смертью на старости лет.

Далее согласно отчету о зверствах чекистов: «Всюду на Украине большевики занимаются грабежом и насилиями. Так, к одному богатому мужику явились красноармейцы и потребовали от него 40 000 рублей. Тот мог дать только 4 000. Не удовлетворившись этим, красноармейцы связали мужика и его жену и принялись свечою жечь им пятки.

Черноморье. Меленковский уезд. В крестьянском восстании были замешаны 8 реалистов (школьников – прим. авт.) в возрасте от 12 до 16 лет. Всех их направили в Муром. Всем заключенным был вынесен смертный приговор и рано утром дети были расстреляны в присутствии прибывшей к казни из Москвы специальной Чрезвычайной комиссии. Этот случай так повлиял на крестьянство, что они в тот же день растерзали двух комиссаров — Чернышева и Лившица. На другой день в городе был объявлен Красный террор и расстреляно 260 заложников.

Петроград. Сообщают из Гельсингфорса о массовом расстреле восставших на заводах рабочих.

Одесса. Из авторитетного источника сообщают, что в подвалах одесской Чрезвычайки найдены орудия пыток, много замученных трупов. Среди орудий пыток обращают внимание особые приспособления цепей для растягивания конечностей.

Херсон. Население с ужасом вспоминает зверства большевистской Чрезвычайки, свирепствовавшей с приездом в Херсон двух китайцев, специалистов пыток, препарировавших живых людей, снимавших кожу с ног и рук, втыкавших булавки под ногти.

Киев. Ужасы киевской Чрезвычайки не поддаются описанию. В последнее время царил ужасающий террор с самыми утонченными пытками.

Комиссия по расследованию злодеяний большевиков сняла документальный фильм «Зверства ЧК». Частично его демонстрировали на российском телевидении:

За 1918-1920 годы комиссией были составлены тысячи страниц хроник издевательств, пыток, сожжений деревень и массовых убийств сотрудниками ЧК невиновных жителей территории бывшей Российской империи. Также остались мемуары о зверствах чекистов от тысяч разных людей из разных классов и сословий.

Еще один вопиющий случай: восставших против произвола комиссаров крестьян во время Антоновщины (крупного бунта в Тамбовской губернии) травили ядовитым газом, сожгли несколько больших сел и уничтожали семьи вместе с грудными детьми.

В Беларуси расследованием Красного террора никто в то время специально не занимался, но известно, что репрессии велись очень активно – было расстреляно множество представителей оппозиционных кругов, жестоко подавлены сотни крестьянских восстаний и бунтов.

Уничтожение невинных было массовым, безжалостно подавлялось любое инакомыслие. В это время были запрещены все партии, кроме РКП(б), и фактически упразднена свобода печати.

Убитый на улице Петрограда. Фото: vecherka-spb.ru

«В советской системе находит свое выражение политика террора и угнетения личности, осуществляется и проводится диктатура коммунистической партии над народом»

После окончания Гражданской войны в 1922 году и образования СССР наступило относительное затишье. Террор стал не массовым, а точечным – большевики последовательно уничтожали видных инакомыслящих.

Даже когда главой СССР стал Иосиф Сталин, сначала всплеска репрессий не последовало. За период с 1923 по 1926 годы по официальным данным были расстреляны «всего» 6 тысяч человек – ничто по сравнению с сотнями тысяч в 30-е и десятками тысяч в 10-20-е.

В 1922 году начались расправы над православными. Чекисты изымали церковное убранство, а если миряне или клирики сопротивлялись, то их арестовывали. С 1921 по 1923 расстреляли не меньше двух тысяч служителей церкви, а репрессировали около 10 тысяч, не считая мирян.

Солдаты грабят церковь. Фото из книги «Духовные истоки русской революции»

В марте 1923 года прошли суды над католическим духовенством Петрограда. Их обвиняли в «создании антисоветской, контрреволюционной организации», доводы следствия были сфабрикованы. Лидерами организации чекисты объявили архиепископа Яна Цепляка и прелата Константина Будкевича. Обоих приговорили к расстрелу, но пожилому Цепляку приговор заменили 10-летним тюремным заключением. Еще троих священников приговорили к 10 годам, а пятерых – к трем годам.

В ноябре чекисты арестовали католических сестер-доминиканок. Многих из них приговорили к долгим тюремным срокам, а организатор общины, Анна Абрикосова, почти без передышек сидела в тюрьмах до своей смерти в 1936 году. За мужество ее уважали даже чекисты, а в своих показаниях мученица скажет следователям: «В советской системе находит свое выражение политика террора и угнетения личности, осуществляется и проводится диктатура коммунистической партии над народом».

Анна Абрикосова, замученная большевиками

Уничтожают и оппозицию. Были усилены репрессии против лидеров легальных еще эсеров, меньшевиков и анархистов. За четыре года их разгромили окончательно, уничтожив сотни активистов и выслав тысячи, загнав инакомыслящих в подполье. Многих из них расстреляют уже при Сталине.

Например, многострадального анархиста Арона Барона приговорили к двухлетнему заключению на Соловках в январе 1923 года. Там он протестовал против лагерного режима и даже совершил неудачный акт самосожжения. Сразу после освобождения его сослали в Новосибирск, потом – в Ташкент. В 1934 году он был арестован снова, а в 37-м расстрелян.

В феврале 1925 года ОГПУ фабрикует одно из самых известных политических дел того времени – «Дело лицеистов». Это было показательный случай – именно по таким лекалам чекисты станут массово шить дела в дальнейшем. Главным пунктом обвинения было то, что бывшие ученики Александровского лицея собирались на вечеринки в день основания своей альма-матер, а также помогали друг другу деньгами в трудных ситуациях.

26 фигурантов дела расстреляли, 25 приговорили к заключению в ГУЛАГ, а 29 к ссылке. Бывший директор лицея Шильдер умер, не выдержав чекистских пыток. Его сына расстреляли, а жену сослали в отдаленную часть России, где она скончалась.

В самом начале 1927 года арестовали белорусского театрала Франтишка Олехновича. Перед этим по настоянию советских агитаторов он выехал из Вильнюса в БССР, где ему обещали место в театре и достойную жизнь. Но не тут-то было – вскоре его ждали семь лет тюрем и лагерей, а потом обмен на белорусского политика Бронислава Тарашкевича.

Театрал написал мемуары под заголовком «В когтях ГПУ», где рассказал о злодеяниях большевистского режима и издевательствах над заключенными и рядовыми белорусами.

Летом 1927 года чекистский террор возобновится с новой силой – дела начнут массово фабриковать, а людей массово расстреливать. Историки склоняются к мнению, что именно тогда начнется эпоха сталинских репрессий.

Эта заметка опубликована в рамках сериала «Сто лет чексистких пыток: от ВЧК до ФСБ», являющегося составной частью проекта «СССР: как это было на самом деле». Продолжение следует…