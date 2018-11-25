Как понять, что вы связались с насильником

Он хочет знать каждую минуту, что вы делаете и с кем вы сейчас находитесь. Он начинает злиться, когда вы не делаете то, что он хочет. Он постоянно инструктирует вас, чтобы вы не совершили какой-то ошибки.

Если это вы, ваш родственник или кто-то из ваших знакомых, то это означает, что ваш или их партнер - потенциальный насильник, который хочет полностью контролировать вашу или их жизнь.

Так считает психотерапевт из Мексики Тере Диас Сендра, которая специализируется в помощи семьям. Она написала книгу «Как распознать партнера-насильника».

- Это может звучать удивительно, но в этом веке, когда мы постепенно продвигаемся к гендерному равенству, ко мне постоянно приходят пациенты, которые оказались в ловушке из-за ревнивых, контролирующих их поведение партнеров, - сказала она в интервью Би-би-си. - Но это происходит, и чаще всего жертвами становятся женщины.

Тере Диас Сендра, которая принимает участие в программах по предотвращению домашнего насилия, объясняет, что такое контролирующее поведение, как его распознать и как этого избежать.

Кого следует считать контролирующим вас партнером?

Это грубый, жесткий, бесцеремонный человек, не проявляющий к вам уважения.

Все мы в какой-то момент пытались контролировать кого-то другого, но потенциальный насильник отличается тем, что использует какие-то свои привилегии, чтобы доминировать над другим человеком, чтобы тот подчинялся его воле, желаниям и требованиям.

Стратегия насильника

Обычно такие люди прибегают, с одной стороны, к соблазнению, а с другой - к манипуляциям, запугиванию и даже угрозам физического насилия. В наиболее опасных случаях они демонстрирует симптомы людей, страдающих от тяжелой формы нарциссизма.

Они хотят, чтобы их жертва дошла до состояния, в котором она сама не доверяет собственным мыслям и чувствам, чтобы она перестала выражать свои мнения и предпочтения, и, в конце концов, была бы убеждена, что сама во всем виновата, что она не сможет ничего изменить в своей жизни.

Но это экстремальный вариант.

Черты характера и поведения насильника

Он хвастается своими любовными похождениями в прошлом

Он не тратит никаких усилий для того, чтобы улучшить отношения со своим партнером

Он ведет себя неуважительно

Он постоянно хочет быть главным

Его не интересуют чувства других

Ему нравятся контроль и власть над другими

Он чрезвычайно редко принимает на себя ответственность за свои действия

Он с презрением относится к тем, кто не разделяет его мировоззрения, даже если это его партнер

Для того, чтобы смягчить последствия своего дурного поведения, он прибегает к шуткам, иронии и сарказму

Главное для него - удовлетворение его собственных желаний, в том числе и сексуальных

Он часто лжет

Он пытается избегать конфликтных ситуаций, если не может их контролировать

Он обаятелен

Делают ли это женщины?

К физическому и эмоциональному насилию прибегают в основном те, у кого больше власти и контроля.

В результате целого ряда факторов женщин с раннего возраста приучают ставить выше интересы кого-то другого - будь то детей или партнера. А мужчины привыкли с того же раннего детства быть главными действующими лицами.

Конечно, женщины тоже могут быть абьюзерами: они могут контролировать своего партнера экономически, так как зарабатывают больше денег, или же не давать ему встречаться с детьми. Есть много способов контролировать и унижать партнера, или просто рассматривать его как своего рода невоодушевленный предмет.

Генетика или воспитание?

Есть много причин, из-за которых люди прибегают к физическому или эмоциональному насилию. Некоторые люди изначально не насильники по своему характеру, но отличаются импульсивностью или нервозностью. Они более подвержены таким чувствам, как разочарование, или желанию сиюминутного удовольствия. Им также нужно постоянное подбадривание.

Такие люди в состоянии совершить нечто неподобающее по отношению к другим, даже если они не имели этого в виду.

Но не стоит забывать, что мы живем в обществе, в котором доминируют мужчины и в котором одобряются определенные взгляды на то, что значат слова «мужество» и «независимость».

Мальчиков с детства учат быть «настоящими мужчинами№, но это может привести к нормализации применения насилия.

Женщины живут в подобных условиях, они их не создают. Мы живем в патриархальном мире, где окружающие закрывают глаза или считают нормальными ситуации, при которых один человек контролирует другого.

Если женщина убеждена в своей правоте, если она прямо и четко говорит, что она думает, если она на что-то обижается, то ее считают сумасшедшей, сексуально озабоченной и так далее.

Но если те же характеристики проявляет мужчина, то окружающие хвалят его за силу характера.

Могут ли насильники изменить свое поведение?

Если они сами этого хотят, то да.

Но это сложный процесс, потому что практически никто из тех, находится в привилегированном положении, не хочет эти привилегии потерять. Если ваш партнер демонстрирует симптомы нарциссического расстройства личности или же есть признаки того, что он социопат, я бы посоветовала как можно скорее бежать из этой ситуации. Это неисправимый человек.

Но бывают случаи, когда мужчины говорят: они не осознавали, что пугали партнеров своими действиями. Подобные люди способны изменить свое поведение.

Что следует сказать подобным мужчинам?

Цена такого поведения может быть высокой.

Если отношения между партнерами меняются или приводят к кризису, женщинам легче найти эмоциональную и психологическую поддержку.

В кризисной ситуации для мужчин больше рисков в том, что касается их эмоционального и физического здоровья. Они не уверены, любят ли их за то, кто они есть, или за то, что они контролируют поведение всех вокруг себя.

Многие мужчины считают, что необходимо быть сильным и знать все, защищать свое окружение. И что они должны достичь успеха на работе.

Но мужчины также сталкиваются с трудностями, часто болезненными, и предпочитают об этом не говорить, так как боятся показаться слабаками. Однако те из них, кто отказываются от подобного мировоззрения, говорят, что у них гора с плеч свалилась.

Советы женщинам

Любовь - это замечательно, и она нам всем нужна.

Но многие женщины считают, что кроме любви им больше ничего не нужно, и забывают о других аспектах своей личности. Они считают, что им следует лишь любить и быть любимыми.

Я предлагаю им найти хорошую любовь - отказаться от любви плохой. И не делать поиски любви единственной целью своей жизни.