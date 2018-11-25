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25.11.2018
Анна Снежкина
Белорусская милиция не в тренде: «Балаклава – хит сезона»

Накануне в Слуцке на концерте, посвященном Дню героев, перед Лявоном Вольским выступала группа Zanzibar, которую местные правоохранители вынудили снять балакалавы.

Молодым людям, которые до этого в Минске выступали в масках, пришлось открыть лица. Хотя это был их сценический образ, плюс – музыканты опередили fashion-тренд этой зимы.

В ближайшем будущем, похоже, белорусской милиции придется смириться. Ведь на улицах городов могут появиться модники, решившие выглядеть побрутальнее. Дело в том, что балаклавы – это писк сезона.

Как отмечает GQ, за это стоит сказать спасибо Алессандро Микеле и Рафу Симонсу, причем если модель Calvin Klein 205W39NYC оставляет открытым лицо, то Gucci превратит вас в полноценного грабителя банка.

Вот вам американский рэпер A$AP Rocky в модном головном уборе:

А вот обычный британский модник:

Рэпер Pharaoh на днях так появился на вечеринке в Санкт-Петербурге:

Королева эпатажа: Рианна в балаклаве

 
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