Белорусская милиция не в тренде: «Балаклава – хит сезона»

Накануне в Слуцке на концерте, посвященном Дню героев, перед Лявоном Вольским выступала группа Zanzibar, которую местные правоохранители вынудили снять балакалавы.
Молодым людям, которые до этого в Минске выступали в масках, пришлось открыть лица. Хотя это был их сценический образ, плюс – музыканты опередили fashion-тренд этой зимы.
В ближайшем будущем, похоже, белорусской милиции придется смириться. Ведь на улицах городов могут появиться модники, решившие выглядеть побрутальнее. Дело в том, что балаклавы – это писк сезона.
Как отмечает GQ, за это стоит сказать спасибо Алессандро Микеле и Рафу Симонсу, причем если модель Calvin Klein 205W39NYC оставляет открытым лицо, то Gucci превратит вас в полноценного грабителя банка.
Вот вам американский рэпер A$AP Rocky в модном головном уборе:
А вот обычный британский модник:
Рэпер Pharaoh на днях так появился на вечеринке в Санкт-Петербурге:
Королева эпатажа: Рианна в балаклаве