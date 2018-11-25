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25.11.2018
В телеге сегодня. «Советские человеки побывали на Луне еще в светлом расстрельном 1938-м»

Telegram-канал «СерпомПо» про новое предложение «лунного клоуна».

«Едва отжужжала рогозинская дрель на МКС. Только еще публика в нашем державном цирке с пробитыми питерскими бакланами дырками в потолке отсмеялась и вытерла слезы от кульбитов Рогозина, которым «заполняют перерыв», ба! Новый номер главы «Роскосмоса»!

Официальная «Российская газета» выдала сегодня новость о том, что Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он сообщил вчера, посещая вместе с молдавским президентом Додоном компанию «Российские космические системы». Побродил, потыкал пальцем в небо и выдал про полеты Соединенных Штатов на Луну: «Они говорят, что были … Мы такую задачу поставили — полететь проверить».

И тут же добавил, под стон хохочущих трибун, что, во-первых, Россия рассчитывает на сотрудничество с США в освоении Луны. А, во-вторых, что сегодня ни одна страна в мире не может реализовать лунную программу в одиночку.

И опять это чудное «мы». «Мы такую задачу поставили». Кто эти «мы»? Рогозин, Путин, Шувалов и Димон с уткой?

Вы такую «задачу поставили»?

Отлично. Собирайте по своим карманам деньги – личные деньги, выгребайте из своих панамских офшоров миллиарды, стройте на них звездолет «Путин-1» и отправляйтесь «полететь проверить», прихватив шуваловских корги, на Луну, узнать, были ли там Соединенные Штаты.

Тоже мне, задача для всего российского народа, разобраться с тем, что и так ясно. Рогозину с Путиным не ясно – так пусть удовлетворяют свое любопытство за личный счет.

Уже и советского позвоночника давно нет, а все боли в нем не дают покоя – американцы на Луне были, а советские нет.

Но СССР, по крайней мере, через 12 лет после страшной Второй мировой смог запустить спутник, а через 16 лет состоялся полет Юрия Гагарина. Путин же почти за 20 лет своего правления ничего в космосе не добился, кроме безнадежного отставания от США и Европы во всем, где не было советских заделов.

Единственное, что во время Путина «произвелось», это — художественный фильм «Первые на Луне» (2004), в котором рассказывается о том, что советские человеки побывали на Луне еще в светлом расстрельном 1938-м. И это все.

Невзоров: Рогозина следовало бы назначить губернатором Венеры

Кстати, США на Луне не просто «были», а шесть раз были – с 1969-го по 1972-й.

Россия на Луне при Путине и Рогозине вряд ли будет. Но это и не обязательно. Зачем? Если можно раз за разом рассказывать о российских космических планах полета на Луну, выражать сомнения в достижениях других. Для этого у нас и есть лунный клоун – Рогозин. Чпок!»

В телеге накануне. «В одну большую и нищую толпу»

 
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