В протестах во Франции приняли участие более 100 тысяч человек: «Сердцем движения стала провинция»

В Париже для охраны порядка были задействованы 5 тысяч полицейских.

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В протестах, прошедших в субботу, приняли участие 106 тысяч человек, пишет BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

В Париже в протестах участвовали восемь тысяч человек. На Елисейских полях были задержаны 69 человек, по всей стране – 130 протестующих.

Выступления проводятся членами движения «Желтые жилеты», которое стихийно возникло во Франции. Они выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

AFP

Представители демонстрантов настаивают, что это был мирный протест. «У нас не было намерения сражаться с полицией. Мы всего лишь хотим, чтобы правительство прислушалось к нам», – сказала одна их участниц протестов, сообщает ВВС.

Тем не менее, протестующие возводили баррикады, взламывали брусчатку и кидали камни в полицейских.

К вечеру волнения стихли. Полиция добилась того, чтобы протестующие покинули районы, где происходили столкновения.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Хью Скофилд: «Это протест эпохи соцсетей: нет явных лидеров, нет четких требований, никто не знает, сколько активистов соберется и куда именно они придут.

Власти выделили несколько мест для проведения митингов: возле Эйфелевой башни и на двух больших площадях на востоке Парижа, но есть опасения, что, не имея единого руководства, масса протестующих распадется на отдельные маленькие группы, которые намного сложнее контролировать, особенно если – а такая вероятность велика – в ряды активистов вольются нарушители порядка.

Возможно, этот протест выглядит аморфным, но его участники рассержены не на шутку. Сердцем движения стала французская провинция – тысячи маленьких городков, где люди сильно зависят от своих автомобилей, без которых здесь не добраться до места работы или магазинов, и где они очень остро чувствуют, что их нужды игнорируются столичными властями».