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25.11.2018
Лилия Шевцова, Эхо Москвы
Шевцова: «Приход русских на Запад привел к формированию класса рантье»

Алексей Навальный со своим новым видеороликом «Путинский пропагандист — подданный Британии» о телеведущем Сергее Брилеве продолжает рассказ о занимательном российском сословии.

Это сословие включает не только кремлевских пропагандистов, но и государственных чиновников и представителей бизнеса, которых почему-то называют «олигархами» (хотя они порученцы власти по управлению ее активами). Это сословие заслуживает особого внимания. И потому, что влияет на российскую жизнь. И потому, что будет вычеркнуто из российской жизни, когда начнется наш выход из безвременья.

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Речь идет о сегменте российской элиты, который стал бенефициаром распада СССР и глобализации. Представители этого сегмента сумели не только обеспечить себе место внутри монолита «властесобственности» в России. Они попытались интегрироваться «в Запад». Либеральные демократии приветствовали приход русских, полагая, что это начало интеграции России в западное сообщество.

Какая наивность! На деле приход русских на Запад привел к формированию класса рантье, который начал там подрывать либеральные устои вместо того, чтобы укреплять либеральные нормы в России. Именно россияне были самой изобретательной силой, которая создала на Западе лоббистскую машину по обслуживанию интересов клептократии, в которую вошли видные представители западного политического класса.

Но даже в те золотые времена русские так и не смогли реально интегрироваться в западное общество. Их использовали. У них вытягивали деньги. Им позволяли безумие потребления. Но им никогда не доверяли и считали подозрительными личностями. Даже попытка стать своими через местные институты (покупка футбольных клубов) так и не сделала Абрамовича либо Рыболовлева членами тамошних элит.

А теперь тем более. В каждом русском на Западе видят подозрительного субъекта. И понятно почему.

Но вот ведь парадокс: и на Родине к ним относятся подозрительно. Они должны демонстрировать двойную сервильность по отношению к власти. Как оплату за удовольствие иметь на Западе дом либо счет в банке. Либо держать там свои семьи. Они, видимо, вынуждены оказывать власти услуги различного рода. А как же иначе? Они — легкий объект для шантажа. А если власть не знает об их западном «измерении» — это ошибка. За это нужно платить. Особенно в момент конфронтации с Западом.

Так, что Брилеву и всем остальным подданным британской короны не позавидуешь. К ним теперь в англосаксонском мире, где им было комфортнее, чем в остальной Европе, относятся с большим подозрением, чем к исламскому терроризму. Только что начальник Генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки. Не пора ли распродавать собственность в королевстве?

Словом, они лишние там. Но они лишние и тут. Разве что востребованные для выполнения работы, за которую другие не возьмутся. Востребованные временно. А так, лишние люди…

 
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