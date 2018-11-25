Латынина: «Это новая прокремлевская элита – люди, которые буквально портфель носили»

Международный обозреватель – про возвышение путинских охранников.

– Потрясающее расследование Романа Анина в «Новой газете» про возвышение Золотова и компании, – комментирует Юлия Латынина на Эхе Москвы. – Про возвышение, вот, всей этой новой плеяды путинских охранников. И самое главное, я не буду вас утомлять перечислением свежепостроенных замков, я хочу поговорить о другом – о смене поколений, которые происходят при Путине. И, собственно, о том, что Путин меняет людей, которые лично к нему приближены.

Он отстраняет или потихонечку убирает тех, которые, конечно, были ему обязаны, но которые имели хоть какие-то авуары за рубежом просто потому, что они наворовали, соответственно, много денег. И эти деньги, естественно, как всякий нормальный русский и как всякий нормальный духовный патриот они хранили в Англии и в Швейцарии, а не где-нибудь в Тмутаракани.

И он меняет это поколение, которое он, видимо, считает уже ненадежным на людей, которые настолько поздно пришли в большую власть после 2014 года, что они с самого начала находились под санкциями, что им ничего на Западе не светит, они там даже краюшки хлеба не могут купить. И они все свои деньги вынуждены вкладывать в Россию, и более того, они все свои деньги вкладывают обычно как раз в эти гигантские замки, которые, собственно, есть целая философия мира, потому что эти замки по своему размеру превосходят любые…

Потому что, как я уже много раз говорила, замок – это не просто строение, это форма жизни. Это форма жизни, предполагающая у владельца замка безграничное количество доходов и безграничное количество людей, которые будут его обслуживать задарма. Потому что как только владелец замка оказывается в рыночной экономике (даже не обязательно российского замка – это может быть европейский замок, французский замок), как известно, вынужден его продавать и нет ничего хуже во Франции или, не дай бог, в Швейцарии, чем если ты унаследовал замок. Это чистая беда, это чистое разорение.

Единственный способ – впарить это государству или какому-нибудь хотя бы миллиардеру. И то еще не всякий возьмет.

Так вот, да? Вот, о поколениях бизнесменов. Заметим, что буквально с 90-х годов в России сменилось несколько поколений бизнесменов. Первое, наверное, даже уже не все помнят – какой-нибудь там вот Голдовский, да? Какие-нибудь братья Черные. Которые, с одной стороны, были очень удачливыми людьми и, с другой стороны, конечно, были очень харизматическими людьми. Но они оказались абсолютно неприспособленными для выживания в более или менее рыночной экономике, и вот как их шальные деньги произошли, так их шальные деньги и исчезли.

Потом было второе поколение бизнесменов, второе поколение олигархов, то самое, которое называли «Семибанкирщина». Вот, Гусинский, Березовский, Фридман, Ходорковский. Да? Вот, все эти люди, из которых каждый был абсолютно уникальной сложившейся личностью. Там, Дерипаска, Абрамович. Которые, конечно, пользовались близостью к власти, но которые эту свою близость к власти сами создавали.

То есть это не то, чтобы они пришли во власть, потому что они были чьими-то охранниками или чьими-то поварами, или с кем-то хорошо в детстве играли в футбол. Да? Они приходили к Ельцину с улицы, ниоткуда, но, благодаря своим деньгам, они становились еще и людьми внутри власти.

И конечно, понятно, что они делали деньги в том числе и из государственных постановлений, ну, просто потому, что так была устроена Россия, что самой высокодоходной бумагой в ней было государственное постановление.

А потом вот это вот поколение самостоятельных олигархов, которое не было обязано власти, которое только использовало ее, его, соответственно, Путин стал менять на своих, на всяких Тимченко, на Ротенбергов. Из которых некоторые до Путина, мягко говоря, мало были бизнесменами (например, те же самые Ротенберги).

В этом смысле я думаю, Ротенберги – это, вот, были, как бы, первые провозвестники нового поколения. Когда они в 2003-м году впервые начали участвовать, по-моему, в гостинице «Москва», все еще удивлялись, откуда взялись. «Да нет, вы слушайте, да, за ними стоит прям целый Путин».

А, скажем, тот же Тимченко уже был бизнесменом. Другое дело, что он был бизнесменом совершенно другого масштаба, но тем не менее.

И, вот, Владимир Владимирович начал строить этот свой ближний круг, знаменитый кооператив «Озеро». Шамаловы, Ковальчуки. И теперь он и этим не доверяет, потому что хорошо известно, что в 2014-м году многие из этих людей говорили ему «Слушай, что ты делаешь?» Да? Потому что Тимченко публично рассказывал, какая для него трагедия, что вот у него он теперь не может летать к детям на самолете. Он же у нас, по-моему, был финский гражданин.

И началось, ну, совершенно началось, знаете, как вот с охранниками. Я, по-моему, рассказывала как-то этот эпизод, но я, если можно, его еще расскажу. Вот, есть такой гениальный роман «Речные заводи» китайский XIV-го века, и в нем описано, как становится человек, который ничего из себя не представляет, высшим человеком в государстве, не считая императора. И, собственно, это описано так отстраненно. Не говорится… И это, собственно, с этого начинается роман. И это история о том, как после этого начинает портиться государство.

А история о том, что жил-был некий бездельник, который ничего не умел делать, а умел только хорошо играть в футбол, подкидывать мяч ногами. И вот однажды этот бездельник пристроился ко двору богатого человека, однажды этого человека посетил князь наследный, наследный принц.

И этот князь ходит по двору богатого человека, и говорит «Ой, слушай, какая у тебя красивая шкатулочка». А богатый человек склоняется в поклоне низко буквой «Зю» и говорит «Слушайте, вот к этой шкатулочке имеются еще вот такие финтифлюшечки, и я завтра вам с удовольствием их пришлю». И посылает этого нашего бездельника со шкатулочкой и с подарочками.

И когда бездельник приходит, князь играет в мяч. И наш бездельник подпрыгивает и отбивает мяч. Наш князь приятно поражен, говорит «А ну-ка, встань в круг». Тем временем человек, который послал со взяткой к князю этого бездельника, начинает беспокоиться, думает, уж не убежал ли человек с ценными подарками? Посылает узнать. Оказывается, значит, наш бездельник уже пирует в кругу княжеских друзей после удачно проведенного товарищеского матча. А потом, рассказывают «Речные заводи», император умер и наш наследный принц становится императором, а наш бездельник, который был злобный человек и очень мелкий, очень недалекий и всего лишь умел, что подкидывать мяч ногами, он становится начальником многотысячного войска.

И вот собственно, вот эта вот история, которая описана в китайском романе XIV-го века, происходит у нас на глазах.

Потому что помните, был такой охранник Коржаков у Ельцина? И Коржакову, который тоже стремился к звездам, если помните, Ельцин воли не дал. Он, в конце концов, когда речь шла о Чубайсе и о Коржакове, он выбрал, все-таки, Чубайса. Между Коржаковым и Чубайсом, безусловно, выбирать надо Чубайса.

И более того, если вы помните, что хотел Коржаков? Коржаков хотел, чтоб в России не было выборов. Коржаков хотел, чтобы Ельцин остался президентом, но при этом силовым путем и тем самым стал заложником у него, у силовика Коржакова. В то время как Чубайс доказывал, что, ну вот, российский народ – он такие идиоты, что им можно всё втереть, они и выберут Ельцина, что, собственно, и произошло.

И вот про этого Золотова даже Коржаков где-то в своих мемуарах (даже Коржаков!) рассказывает, что тот был редкостный, скажем так, неотесанное бревно.

И вот сейчас всё это начинается. Мы видим там Дюмина, то есть личного охранника, который становится сначала замом ГРУ, потом губернатором. Мы видим Золотова, который приобретает гигантские авуары, которые мы видим в фильмах Навального.

И мы теперь, собственно, после этого понимаем, что такое было это выступление Золотова, когда он рассказал, что он Навального вызовет на дуэль и надерет ему задницу. Это был голос новой путинской элиты: «Вот мы как за тебя, царь-батюшка!» Потому что Тимченко никогда не выступал публично и не говорил, что он надерет задницу Навальному. Потому что это вот, знаете, по Ежи Лецу. Когда мы думали, что достигли дна, то снизу постучали.

Когда мы думали, что конец – это, вот, Ротенберги, Ковальчуки, Тимченки, Шамаловы, снизу постучали. Нет! Там есть еще порох в пороховницах. Вот там еще вот эта вот есть замечательная когорта, которая уже с 2014-го года подпадает под санкциями. Выше реально навозной кучи она реально ничего не видела, потому что, ну как же, действительно, опираться на других?

Вот только что Навальный рассказал нам про Сергея Брилева, суперпропагандиста. Оказывается, он британский подданный. Почему? Да просто потому, что он не начинал охранником у Золотова. Он начинал еще в нормальной стране корреспондентом в Британии. И вы не думайте, что это только для смеха, потому что, конечно, Владимира Владимировича это серьезно ранит.

Помните, как Владимир Владимирович серьезно рассказывал всем журналистам, что «вы, — говорил он, — объекты интересов спецслужб, потому что все вы что-то знаете». Путин в это серьезно верит. Он был абсолютно шокирован, когда ему принесли историю о том, что сын Якунина стал гражданином Великобритании.

Вот сейчас гражданин Якунин со своей духовностью. Мы знаем, благодаря Якунину, чем измеряется российская духовность – она измеряется в шубохранилищах. Как большое шубохранилище на даче, так духовность большая.

Так вот, значит, Якунин сейчас подает в суд на «Новую газету» (ну, пример «The New Times», видимо, показался увлекательным), собственно, на те статьи, где «Новая газета» описывала методы приобретения им духовности. А, вот, с одной стороны духовность, а, с другой стороны, сын – гражданин Великобритании.

И я, кстати, к вопросу духовности Якунина вообще советую ему перечитать (поскольку он человек духовный и всё время говорит, что вот, значит, Запад нас погубит) такой христианский текст III-го века «Didascalia Apostolorum», где написано, что а) епископа нужно почитать как бога и б) если какой прихожанин спрашивает, куда епископ деньги девает, это он, значит, его сатана научил.

Вот, они все, вот эти вот люди, которые близко Путину, они епископы его церкви. Они распоряжаются всем имуществом, ну, верующих не верующих, но тех, кого угораздило быть гражданами России, вернее, быть подданными Кремля. Да?

И соответственно, с их точки зрения так же, как с точки зрения авторов «Didascalia Apostolorum», спрашивать, откуда у епископа денежки и как он ими распоряжается, ну, это просто сатанинский вопрос – за это надо сжигать на костре.

И я еще раз повторяю, что, конечно, Путину всё это не нравится. Когда рассказывается, что там у Нарышкина сын чего-то там, семья сына чего-то просит в Венгрии, ну, все же это, конечно, понятно, в Кремле как серпом по яйцам.

Потому что с их точки зрения, с точки зрения кгбшников раз чего-то за границей у тебя есть, значит, тебя за этой заграницей за что-то могут завербовать.

И это, конечно, самое сбывающееся пророчество. Потому что если раньше и в 2006-м, и в 2007-м, и даже после 2008-го никто, на самом деле, ни в какой загранице не обращал внимания, откуда деньги у того или иного путинского человека, то, конечно, сейчас, я думаю, к этим прекрасным людям и к их отпрыскам, и к их деньгам, действительно, серьезно присматриваются.

И, соответственно, вот возникает, как я уже сказала, эта новая элита. Принципиально другая, которая, как считают в Кремле, всем обязана Путину, потому что… Это даже не Тимченко, у которого был какой-то бизнес до того, как Путин стал президентом. Это просто, вот, люди, которые буквально там охранниками работали, портфель носили.

И, собственно, поэтому все их предприятия, как там замечательно описано у Навального, весь бизнес продавать собственным же цепным псам, капусту там за 200 рублей вместо 100. Потому что, ну, на другое, как бы, не хватает и на другое же уже нельзя, потому что уже нельзя за границу, уже все под санкциями.

И вот эти вот дворцы – они, знаете, как из анекдота про обезьяну, которая засунула руку в кувшин, чтобы набрать там орехов, и не может ее вытащить, потому что она сжала ее в кулак.

Вот этот дворец как этот кувшин и эти орехи. Потому что как только ты перестаешь быть начальником, как только ты перестаешь быть преданным начальнику, ты этого дворца автоматически лишаешься даже не в связи с каким-то возбуждением уголовных дел, а просто потому что человек в рыночной экономике, как я уже сказала, не может его содержать.

Вот, они заложники этих дворцов.