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25.11.2018
Как выглядит первый в мире отель под землей с номерами 500 долларов за ночь

Его построили на месте заброшенного карьера.

В Китае открыли первый в мире «отель под землей» — пятизвездочный комплекс Shimao Quarry Hotel построен на месте заброшенного промышленного карьера. Во время Второй мировой войны там добывали уголь, но в 2000 году карьер был закрыт из-за принятых в Китае новых правил охраны окружающей среды, пишет Esquire.

18-этажная гостиница, расположенная примерно в 30 километрах к юго-западу от Шанхая, предлагает постояльцам 336 номеров стоимостью от 500 долларов за ночь. В комплексе имеются спортивный и развлекательный центры, гости могут прыгнуть с банджи или заняться скалолазанием.

Строительство комплекса длилось 12 лет, в работе принимали участие более 5000 специалистов — инженеров, архитекторов, строителей. Среди них — Мартин Йохман, архитектор знаменитой гостиницы-паруса Burj Al Arab Jumeirah в Дубае.

 
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