Почему главе Минска сложно стать хозяином города

Или невозможно.

Система управления Минском устроена сложнее, чем любым другим городом в Беларуси. Столицу курирует глава президентской администрации Наталья Кочанова, тут всегда на месте помощник президента, ну и есть Мингорисполком.

Пяць фактаў пра новага мэра Мінска Анатоля Сівака

И на глобальное развитие города влияет не столько местная власть, сколько республиканская. Ведь все ключевые решения по столице принимаются далеко не в Мингорисполкоме. Те же вопросы о строительстве «Газпром центра», арабского комплекса на месте ВДНХ, бизнес-центра на Октябрьской площади или застройки аэропорта решались точно не в мэрии. Да и что там глобальные стройки, если даже ситуация с затянувшейся на полгода установкой маленькой памятной доски БНР на Володарского застопорилась явно не в коридорах горисполкома.

И повлиять на это все местная власть не может. Или вы думаете в Мингорисполкоме сами придумали идею и теперь скачут от радости, что в городе нужно ставить киоски «Табакерка»? Естественно нет. Но комментировать этот вопрос в СМИ придется именно мэрии (в качестве крайней).

Так о каком хозяине города может идти речь с таким раскладом? Для меня хозяин это тот, кто как минимум сможет сказать наверху:

— Ребят, ну какая «Табакерка»? Это же плевок в лицо местной власти, которая в 2008 году именем революции зачистила столицу от киосков.

— Давайте уже перестанем кроить этот несчастный заказник «Лебяжий» ради стройки. Мы же не временщики какие-то, нам же надо оставить после себя и что-то живое.

— Хватит спасать «Мотовелозавод» всем миром и вливать туда деньги ради сохранения бренда, который уже большинство забыло. Мертвому припарка не поможет.

Конечно, сказать это страшно. Возможно, небезопасно.

Поэтому хозяином города может быть либо тот, за кем стоит народ, либо тот, кого послушают наверху. Первый вариант отметаем сразу, остается второй.

То есть хозяин Минска в нашей политической системе — это в первую очередь человек, к которому прислушивается президент. Ближе всего к этой роли, по моему мнению, был Михаил Павлов.

Но если у нового председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака все-таки получится стать хозяином города — я буду только рад.