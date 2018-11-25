«Как в городе, куда стали тысячами ехать литовцы, может не быть меню на литовском языке?»

Станет ли королевский город туристической столицей, зависит не только от властей.

В Гродно прошел Форум регионального развития, организованный кампанией «Говори правду». На встрече говорили о том, как сделать город столицей туризма, о проблемах взаимодействия с властями и разобщенности местного бизнеса.

По мнению экспертов форума, введения безвизового режима без комплекса мер недостаточно:

— Нельзя просто сказать нам: мы вам дали безвиз, подписали законы, а дальше вы сами. Власть и бизнес должны развивать туризм вместе.

По словам председателя Гродненской областной ассоциации предпринимательства Игоря Чернякова, Гродно имеет выгодное географическое расположение, регион в целом богат природными ресурсами. И что немаловажно: власти начали понимать значение бизнеса в качестве созидательной силы и двигателя развития региона.

Игорь Черняков (второй слева)

Но есть и проблемы. Среди них централизация финансирования, вымывающая налоги из региона. А также высокие риски инвесторов, которые зачастую сталкиваются с препонами со стороны властей.

При этом эксперт отметил, что бизнес-сообщество также есть за что критиковать:

— Только около 5% бизнеса объединено в ассоциациях. Мы все еще не ощущаем себя реальной силой, не верим в свои возможности. Процесс делегирования части полномочий государства бизнесу постепенно идет, но часто эти полномочия просто не кому передавать.

Игорь Черняков рассказал о плюсах и минусах гродненской туристической отрасли. На фоне роста количества хостелов, отелей и кафе существует проблема аттестации экскурсоводов.

— Для этого нужно ехать в Минск. Почему бы не организовать учебу и аттестацию в университете имени Янки Купалы?

Эксперт напомнил об отсутствии в городе собственной школы реставрации. И рассказал о вызвавшем дебаты в городе восстановлении Старого замка:

— Смогут ли наши потомки узнать в нем черты прошлых столетий?

Юрий Саросек

Соучредитель первой сети быстрого питания в Гродно Юрий Саросек похвалил местные власти за содействие, отметив при этом, что основная проблема для развития бизнеса в городе заключается в сложности кредитования.

— Приходишь в банк за кредитом, а тебе говорят: покажите для начала вашу прибыльность. Но откуда ей взяться, если я только начинаю работать?

Бизнесмен пожурил и своих коллег: «Как в городе, куда стали тысячами ехать литовцы, может не быть меню на литовском языке в кафе и ресторанах?»

Галина Морозик

На форуме выступила председатель общественно-консультативного совета по развитию агроэкотуризма при управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома Галина Морозик. Она подчеркнула, что ни одна отрасль по сравнению с агроэкотуризмом не получила от государства столько преференций.

По ее словам в области действует около 400 агроусадеб. В основном они сконцентрированы вокруг крупных городов, в депрессивных и отдаленных районах ситуация выглядит не так радужно.

— Чего же хотят наши клиенты? Не только аутентичности. Людям очень важен комфорт. Нужно решать вопросы инфраструктуры, качества дорог, веломаршрутов.

Галина Морозик поделилась наблюдением: иностранные туристы практически ничего не покупают из сувенирной продукции у гродненских ремесленников:

— Обидно, но пока что безвизовый турист едет к нам за чем-то другим.

Александр Дорошевич

Чтобы туристы ехали в Гродно не только ради дешевых товаров в магазинах и лекарств в аптеках, нужна конкретика: кого именно мы хотим у себя принимать, считает владелец агроэкоусадьбы «Хутор Комаришки» Александр Дорошевич.

— Туризм бывает разный. Культурный, гастрономический, промышленный. Нам нужно определиться, кто именно нам нужен. Разделять эти потоки и развивать их индивидуально, — поделился мнением эксперт.

— Наши чиновники любят говорить: у нас природа красивая, пускай едут. Этого недостаточно.

По его словам, для приема туристов нужно тщательно готовиться — создавать маршруты, инфраструктуру, подготовить для гостей всю необходимую им информацию о том, куда они приедут.

Председатель общественного объединения «Экомониторинг» Евгений Филимонов рассказал о проекте, который может стать успешным примером государственно-частного партнерства. Речь идет о создании на территории парка активного отдыха «Коробчицкий Олимп» базы для круглогодичной подготовки белорусских и зарубежных биатлонистов, а также для семейного отдыха.

В ходе форума эксперты и рядовые участники встречи сформулировали несколько рецептов для развития туризма.

Экономист Сергей Чалый отметил, что развитие регионов крайне важно для экономики страны в целом. Властям нужно начинать сотрудничать с бизнесом и общественными объединениями. И решиться, наконец, хотя бы в рамках эксперимента, на децентрализацию. Эксперт убежден, что налоги должны оставаться в регионах.

От представителей агроэкотуризма прозвучал призыв объединяться в кластеры для обеспечения максимальной отдачи.

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Ранее форумы регионального развития прошли в Бобруйске и Бресте. Следующий Форум регионального развития пройдет в Дзержинске 8 декабря.