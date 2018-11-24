На воскресенье объявлено штормовое предупреждение

Прогноз на ближайшие дни.

По информации Белгидромета, в воскресенье в Беларуси ожидаются сильные туманы. Видимость в тумане 100-500 метров.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

25 ноября ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная - днем -3..+4°С.

26 ноября ночью и утром на большей части территории, днем по крайнему юго-востоку страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С по северу при прояснениях до -9°С, максимальная днем -5..+1°С.