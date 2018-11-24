«Никто не станет торговать себе в убыток». Как прошла «черная пятница» в районном центре

Во всем мире «черная пятница» – день огромных скидок и распродаж. Традиционно она проходит в последнюю пятницу ноября. В этом году – 23 ноября. Intex-press прошлась по магазинам Барановичей и посмотрела, какие скидки и где предлагают покупателям в заветный день шопоголиков.

23 ноября. Магазин белорусского текстиля в торговом центре «Светиловский» в «черную пятницу». Фото: Наталья СОЛОМЯНКО

«Скидка 10% – это тоже возможность сэкономить»

Указатель на входных дверях в ТЦ «Светиловский» обещает прохожим не просто «черную пятницу», а «черные выходные». В 10.30 людей в магазинах ожидаемо немного. Заметное оживление – лишь в магазине бытовой техники. Однако, вопреки ожиданиям, повальных огромных скидок покупателям не предлагают. Люди в основном рассматривают товары, о чем-то консультируются с продавцами, советуются между собой. С покупкой никто не торопится.

В секции, где продаются пылесосы, подхожу к мужчине и женщине средних лет. По разговору понятно, что агрегат для уборки они собираются взять не себе, а в подарок.

Покупатели в магазине бытовой техники в ТЦ «Светиловский» в «черную пятницу». Фото: Наталья СОЛОМЯНКО

– А кому вы выбираете? – спрашиваю, чтобы завязать беседу.

Супруги отвечают, что детям, у них скоро свадебный юбилей.

– Пришли сегодня, потому что все вокруг говорят про эту «черную пятницу», про скидки большие, но в итоге то, что выбрали, сегодня стоит всего на 10% дешевле. Но это тоже возможность сэкономить. Мы в прошлом году такой же пылесос себе покупали, и он стоил дороже, – говорит Светлана.

«Мы же не можем делать скидки на новые модели!»

В магазинах одежды торгового центра «Светиловский» в 11 часов немноголюдно, если не сказать – пусто. По коридору от одного магазинчика до другого медленно прогуливаются продавцы. В одном из павильонов – две покупательницы, одна из которых придирчиво выбирает нарядное платье, как понятно из разговора, для новогоднего корпоратива.

На вопрос девушек о скидках, мол, сегодня же «черная пятница», продавец отвечает, что «черная пятница» – только для старых моделей.

– То, что вы примеряете, – из новой коллекции, поэтому и цена на него соответствующая. Мы же не можем делать скидки на новые модели, – уверенно говорит продавец.

Один из магазинов одежды в Торговом центре «Светиловский» в «черную пятницу». Фото: Наталья СОЛОМЯНКО

Аналогичной «ценовой политики» придерживается и продавец из соседнего магазинчика, где продается верхняя одежда. Скидки здесь тоже не особо мотивируют на покупку. Драповое пальто из прошлогодней коллекции с натуральным меховым воротником покупателям предлагают за 480 рублей вместо прежних 540–560 рублей. Цены на новые модели – 560–600 рублей.

«Что людей будет так много, мы не ожидали»

В ТЦ «Центральный» в полдень самый оживленный и переполненный покупателями – магазин обуви на первом этаже центра. Продавцы едва успевают подносить коробки с нужной обувью.

– У нас всегда покупателей хватает, но сегодня – особенный ажиотаж, – успевает ответить Intex-press сотрудница магазина. – Мы, конечно, готовились к наплыву, ведь накануне большинство наших клиентов получили SMS-рассылку с информацией о скидках. Но что людей будет так много, мы не ожидали.

Сообщение, обещающее снижение всех цен в магазине на 70%, получила и я, однако настолько дешевых товаров в магазине мне, к сожалению, найти не удалось. Хотя, кто знает, может, их успели раскупить более ранние покупатели.

«Черная пятница» в обувном магазине ТЦ «Центральный». Фото: Наталья СОЛОМЯНКО

Атмосфера в ТЦ «Торговый пассаж» в 12.30 совсем другая и ничем не отличается от обстановки в любой другой день. О «черной пятнице» здесь можно услышать только из разговоров продавцов, которые интересуются друг у друга «есть ли у них сегодня та самая «черная пятница». И оказывается, что есть. В одном из магазинчиков решили снизить цены на 20%! Но тоже на прошлогодние модели одежды.

А вот магазин белорусского трикотажа, расположенный неподалеку от торгового центра, решил последовать модным веяниям и подарил всем своим посетителям 30%-ю скидку на всю продукцию. Покупателей в магазине немало – как возле стеллажей с одеждой, так и в очереди рядом с кассой. Почти все «просто шли мимо, увидели, что сегодня скидки, и решили зайти»: на магазине – яркий указатель на двери с заветными словами «черная пятница».

«Торговать себе в убыток никто не будет»

В итоге потратив почти полдня на походы по магазинам и поиск бешеных скидок, я пришла к выводу, что до знаменитых распродаж, которые по «черным пятницам» проходят в США или странах Европы, нам еще далеко. Даже там, куда покупателей заманивают скидками 70%, потом оказывалось, что это «точечные скидки на единичные товары». Повальных распродаж, где товары отдают «практически даром», мне найти не удалось. А продавец в одном из магазинов убедил, что найти удастся еще не скоро.

– Понятно, что если поставить скидку 90%, сразу все придут и все скупят. Но кто же станет так делать? Это же невыгодно для магазина. Никто не станет торговать себе в убыток, – отметил в беседе с Intex-press один из продавцов.

«Черная пятница» в ТЦ «Торговый пассаж». Фото: Наталья СОЛОМЯНКО