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24.11.2018
Любовь Касперович, TUT.BY
«Меня просто могло не стать». Пострадавшая в «Арена-Сити» рассказала о случившемся

Ксения М. — та самая девушка, которая долгое время считалась единственной пострадавший во время обрушения подвесного потолка в ТЦ «Арена-Сити». Работать в цветочный магазин она устроилась 1 ноября, 12-го случилось обрушение. О том, что произошло в тот день и как Ксения чувствует себя сейчас, девушка рассказала TUT.BY.

Фото из личного архива героини

Связаться с Ксенией мы попытались на следующий день после происшествия, но от комментариев она отказалась. В четверг, 22 ноября, девушка сама предложила пообщаться. В пятницу вечером нам наконец удалось встретиться.

— Пришла рассказать о ситуации и своем самочувствии, — объясняет Ксения, почему решила дать интервью.

Ксении 24 года. Раньше работала в сфере общепита — официанткой, администратором, бариста, недавно устроилась в цветочный магазин продавцом-консультантом.

Фото: twitter.com/112MINSK

К работе Ксения приступила 1 ноября. Перед этим, говорит, она никогда не была в торгово-развлекательном центре «Арена-Сити».

— После произошедшей ситуации чувствую себя неважно. Все эти дни живу в состоянии шока и стресса. У меня сейчас совершенно другой ритм жизни, не такой, какой был раньше. Теперь, вместо того чтобы работать, я вынуждена ходить по врачам, поликлиникам и решать вопросы по здоровью.

О том, что произошло 12 ноября, девушка рассказывать не может, так как во время дачи показаний следователям она подписала документ о неразглашении.

— Все, что могу сказать, — на меня упал потолок. Даже если бы я хотела рассказать больше, то попросту не смогла бы: ничего не помню в подробностях, — убеждает девушка. — Ни среагировать, ни понять, что случилось, я так и не успела. То отключалась, то опять приходила в себя. Как меня обследовали медики, тоже помню смутно.

Кто именно достал ее из-под завалов, Ксения не знает.

— Очевидцы, скорее всего. Я потом пересмотрела короткие ролики в интернете, но так и не поняла. Только еще больше нахваталась страха и ужаса. Как представила, что там была именно я… Меня просто могло не стать, и эта мысль очень пугает.

Фото: TUT.BY

После случившегося Ксению осмотрели медики и отпустили домой. От госпитализации девушка отказалась сама.

— Я проживаю с бабушкой-пенсионеркой в частном секторе, не могу ее оставить одну. У нее есть только я, и мне нужно за ней ухаживать. Как провела остаток дня? В ужасе. Бабушке ничего не рассказала. Сами понимаете, пожилой человек. Из-за стресса с ней могло что-либо случиться. Обо всем рассказала спустя несколько дней, когда все более-менее успокоилось. В тот вечер я не могла уснуть. Вроде легла, но так и не поняла, спала я или нет. У меня стали появляться провалы в памяти, я смутно помню, что делала.

— К врачам вы пошли на следующий день?

— Я не смогла пойти, потому что до ужаса болела правая нога. Обратилась к врачам спустя время, но не могу назвать конкретную дату. Нога болит до сих пор, особенно при ходьбе доставляет сильный дискомфорт. Что с ней именно, сказать не могу: только после того как мне сделают компьютерную томографию, станет более понятно, чем это обернется.

Также Ксения обратилась к неврологу. А когда стала понимать, что со своей проблемой ей будет сложно справиться самостоятельно, то и к психотерапевту, говорит девушка.

— Вся эта ситуация выбила меня из равновесия. Спать не могу нормально. Просыпаюсь ночью из-за кошмаров. Мне все кажется, что на меня что-то рушится. Сейчас, когда я захожу в помещение, первым делом смотрю на потолок. Понятно, что раньше на такое я никогда не обращала внимания. Не могу долго находится в местах массового скопления людей. Вижу здание — и сразу мысль: вдруг оно обрушится?

После обрушения потолка с Ксенией сразу же связался ее работодатель — владелец цветочного магазина.

— Приехали, оказали материальную помощь: оплатили медикаменты.

С администрацией торгового центра «Арена-Сити» Ксения связывалась трижды.

— В первый раз они звонили, чтобы принести свои извинения за случившееся. Во второй раз речь шла о том, чтобы оплатить мое лечение. Спасибо большое, конечно, но я считаю, что в данной ситуации это и так бы произошло. А последствия обрушения могли быть совершенно другими. В третий раз встретиться предложила я. Запросила компенсацию, но на данный момент конкретного ответа не последовало. Почему я перестала общаться со многими знакомыми? Потому что некоторые считают, что я, как говорят в простонародье, пытаюсь срубить денег. Но я не хочу срубить деньги, я хочу получить свою компенсацию, потому что меня могло убить или сделать инвалидом.

Для защиты своих гражданских прав Ксения недавно наняла адвоката.

Фото: @miksfactor, twitter.com

К слову, вторая пострадавшая при обрушении потолка, о которой сообщило агентство «Минск-Новости», — это напарница Ксении.

— Она была где-то рядом. Но что с ней — без понятия.

 
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