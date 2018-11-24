Ганапольский: «Оказывается, Путин – как все, потому что воровать можно и у него»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На воскресенье объявлено штормовое предупреждение
«Меня просто могло не стать». Пострадавшая в «Арена-Сити» рассказала о случившемся
Топливо снова дорожает. Но не все
Лукашенко — мэру Минска: «Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы»
С какой присягой вступают в «Малады фронт». Видеофакт
После разноса Лукашенко назначил нового мэра Минска
Дочь от первого брака мужчины, на которого напал 14-летний сын, рассказала о ситуации в семье
Класковский: «Власти не успевают переписывать законы, пытаясь догнать и захомутать прогресс»
Карикатура дня. Маленькие гиганты большой либерализации
В Беларуси начали повышать стоимость проезда
Лукашенко распорядился улучшить жилищные условия сотрудников госСМИ
Карбалевич: сравнение Беларуси и Украины – ситуация ложного выбора
Прокопеня: «Потратил на образования около полумиллиона долларов»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невзоров: «Над патриархом Кириллом грандиозно поиздевался Лукашенко»
Страна для жизни, в которой что-то пошло не так
Лукашенко о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир: «Всех до единого в следственный изолятор»
О чем «тунеядцы» должны спросить у власти, прежде чем идти оплачивать ЖКУ
«Идиотам в нашей студии не место». В «прямом эфире» российского ТВ запахло кровью

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Некаторымі нашымі гісторыкамі павіннае займацца КДБ»
Ганапольский: Россию никто не боится, а крики по зомбоящику Запад не интересуют
Романчук: «Когда Беларусь накроет рецессия, Турчина отдадут на растерзание Лукашенко»
Дмитриев: «Заговор против милиции и правда существует»
Экономист: Беларусь – это страна с историей гиперинфляции и нескольких девальваций
Сколько и чего минчане могут купить на среднюю зарплату
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?
«Кому русофобия, а кому и денежки»
«Лукашенко взорвал ситуацию». Между Беларусью и Арменией разгорается конфликт
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вокладка дня. Як Быкаў стаў Быкавым
Новые фото из «приключения» Петрова и Боширова
Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
24.11.2018
Ганапольский: «Оказывается, Путин – как все, потому что воровать можно и у него»

Российский журналист о новом уровне «дна».

«Подрядчики ФСО и Минкультуры совершали хищения с 2007 года, заявил обвиняемый в растрате 1,5 млрд. руб. на стройке «Ново-Огарево», в том числе при работах в Большом Кремлевском дворце, Московской консерватории и дворце в Стрельне, — пишет Матвей Ганапольский на Эхо Москвы.

— Вот я пытаюсь представить себе, какие чувства вызывают у вас эти сообщения. Думаю, что никакие.

Логика ваших рассуждений проста: «ну, если везде воруют, то, почему не могут у Путина воровать». Тем более, что дачи эти и всё прочее, что мы называем «Путинским» — оно ведь, на самом деле, не совсем путинское, оно «общепрезидентское», если можно так выразиться. Путин, когда уйдёт, он эти домишки с собой не возьмет, и в гроб их с собой не положит. Таким образом, к фактам воровства на путинских объектах, можно относиться так же спокойно, как и к российскому воровству вообще.

Однако, есть тут нюанс. Понимайте, воровать на путинских объектах, — это уже какое-то новое «дно». Тут следующим уровнем этого «дна» будет попытка залезть в квартиру Путина и стырить у него что-нибудь, — к примеру, какую-то большую хрустальную вазу.

Тут еще один интересный момент, те, кто воровали, они ведь могли бы предположить, что путинские объекты будут контролироваться более тщательно, чем обычные. Но, мы видим, что им все равно. Для них президент – это не авторитет, а чемодан с имуществом, которое можно растаскивать.

Мы часто говорим о рейтинге Путина. На выборах он был запредельным, потом, после знаменитых телевизионных оправданий из-за пенсионной реформы, упал. Но, всё равно, считается, что россияне верят в Путина, его ценят и уважают.

Вот как простые и непростые россияне уважают Путина на самом деле, говорят приведённые факты воровства.

Но это не просто воровство у Путина, это воровство у Президента страны, главного человека в стране. Это тотальная вера, что поле воровства последствий не будет. Что не найдут, а если найдут, то замнут. И не будут говорить об этом громко, чтобы не дискредитировать бесконечное «вставание с колен». В доказательство я предлагаю тем, кто может сдержать рвотный эффект, посмотреть итоговые телепрограммы. Там, обычно, рассказывают, что Путин великий и ведёт страну к светлому будущему. Но когда ты бесконечно рассказываешь, что Путин – это Россия, ты уже не можешь рассказать, что Путин – это воровство у него под боком. Точно так же, ты не можешь сказать, что Путин – это маленькие пенсии, что Путин – это санкции, нарушения международного права и война.

Оказывается, Путин – он как все, он не Россия, потому что воровать можно и у него.

И вот это катастрофическое падение репутации от спасителя Отечества до «такого, у которого можно украсть» — вот это и есть реальная стоимость Президента России 2018 года».

Ганапольский: «Что с путинской Россией? Она еще не утонула. Но тонет»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:3)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY