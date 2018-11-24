Топливо снова дорожает. Но не все

О новых ценах сообщил «Белнефтехим».

С 25 ноября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. На этот раз подорожание не коснется бензина АИ-92, его цена по-прежнему будет 1 рубль 43 копейки.

На остальное топливо цены по традиции увеличатся на 1 копейку. АИ-95-К5-Евро будет стоить 1 рубль 52 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 73 копейки, ДТ — 1 рубль 52 копейки.

Это двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 18 ноября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Не так давно «Белнефтехим» решил поинтересоваться у граждан, какое подорожание цен на топливо им нравится больше – одномоментное или постепенное.