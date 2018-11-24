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Общество
24.11.2018
Вероника Белова
Пять фактов о мэре Минска Андрее Шорце. Теперь уже бывшем

Чем запомнился экс-глава Мингорисполкома за 4 года, которые он проработал на этой должности.

Андрей Шорец больше не мэр Минска. После громкого разноса Александр Лукашенко уволил Шорца и назначил на его должность Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций.

«Салідарнасць» вспоминает некоторые яркие моменты из жизни и трудовой деятельности экс-мэра.

Фото: Спутник

Объявил войну белорусам, торгующим «с земли»

В декабре 2017 года Андрей Шорец поручил городским службам ужесточить контроль за несанкционированной торговлей.

— В городе есть места, где постоянно торгуют с земли. Например, возле гостиницы «Орбита», на улице Волгоградской расположились целые торговые ряды. Там продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие «предприниматели» стоят уже даже на проспекте Победителей. Эту практику пора заканчивать, — заявил Шорец и поручил разобраться со сложившейся ситуацией ответственным службам — санитарной, налоговой, а также правоохранителям и руководителям администраций районов города.

Наградил чуть не утонувшего мальчика абонементом в бассейн

Это произошло год назад, после того, как в Минске в лицеист спас тонущего в Свислочи 9-летнего мальчика. Бывший мэр Минска вместе со спасителем навестили ребенка в больнице. Когда выяснилось, что мальчик плавать вообще не умеет, Андрей Шорец пообещал, что ребятам подарят абонементы в бассейн: одному для совершенствования навыков, второму, чтобы учился держаться на воде.

Работал в вышимайке на субботнике

21 апреля на общенациональном субботнике Андрей Шорец появился в вышимайке. В этот день он работал на стадионе «Динамо».

Фото БЕЛТА

Откупился от Захарова

Об этом эпизоде Лукашенко упомянул, когда напутствовал нового руководителя федерации хоккея Семена Шапиро. В частности, глава государства потребовал, чтобы все клубы были в равных условиях:

— И поставь всех в одинаковые условия. А то у нас Шорец откупился от Захарова знаешь как? Он ему передал в собственность «Чижовку» — то, что является жемчужиной страны, то, что должно у тебя в руках быть. «Минск-Арена». «Динамо» платит за лед? Платит. А Захаров (главный тренер минской «Юности» — «Салідарнасць») не платит. Это его собственность! Удивился даже, когда мне доложили: вроде и гостиницу какую-то передали клубу. Зачем вы в неравные условия ставить команды?

Часто появлялся на публике с женой и детьми

Как например, на грузинском фестивале «Тбилисоба». И в этом году мэр пришел туда всем семеством. К ним также присоединяется и мэр Тбилиси Давид Нормания, а также посол Грузии Давид Котария. Последний даже поцеловал руку маленькой дочке Шорца.

Впрочем, это не единственное, чем запомнился Андрей Шорец на своем посту. Среди главных достижений бывшего мэра TUT.BY отметил следующие:

— Проведение реформы ЖКХ;

— По инициативе Шорца у Ратуши начали проводить дни национальных культур, Верхний город стал наконец-то живым. Там также ограничили парковку;

— В столице начали активно строить типовые бассейны и создали большой парк экстремальных видов спорта. По инициативе Шорца в Минске стало появляться и больше муралов;

— Благодаря ему местная власть худо-бедно вышла в социальные сети;

— По инициативе Шорца в Минске начали упорядочивать наружную рекламу. Правда, пока главный упор сконцентрирован на проспекте Победителей;

— В связи с его кадровой политикой в местной вертикали стало много молодых и активных чиновников. Особенно это касается некоторых глав районов.

СПРАВКА. Андрей Шорец родился в 1973 году в Витебске. Женат, двое детей. Окончил витебский технологический университет и академию управления. Работал в числе прочего на разных должностях в витебском облисполкоме, где дорос до должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. В 2010—2011 годах работал замминистра ЖКХ. С 2011 по ноябрь 2014-го — министром ведомства. 6 ноября 2014 года назначен председателем Мингорисполкома.

 
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