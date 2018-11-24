Лукашенко — мэру Минска: «Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы»

Александр Лукашенко при назначении новым мэром Минска Анатоля Сивака возложил на госорганы ответственность за результаты предстоящей избирательной кампании.

— У всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы.

При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты.

— Но они (народ Беларуси. — Примечание) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно, — заключил глава государства.