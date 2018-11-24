После разноса Лукашенко назначил нового мэра Минска

Им стал бывший министр транспорта.

Еще накануне Лукашенко рассказал о коррупционном преступлении, которое, по его словам, произошло в Минске при попустительстве городских властей.

— Вчера я дал указание — всех в следственный изолятор, всех до единого, надеть наручники, разобраться и вернуть деньги народу, — сказал глава государства и пообещал завтра решить, «что делать с Шорцем».

Обещание не заставило себя долго ждать. В субботу Александр Лукашенко уже представил нового мэра. Им стал Анатолий Сивак, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций.

Глава государства подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами.

Анатолий Сивак

— Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме — депутаты, руководство — все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем, но и к самим членам исполкома — работникам аппарата.

Говоря о назначении Анатолия Сивака, Александр Лукашенко отметил, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города.

— И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал, — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил тот факт, что Анатолий Сивак неплохо знает Минск и работающие в городе кадры.

— И что еще импонирует лично мне — это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина, — сказал президент.

Что касается Андрея Шорца, который руководил Мингорисполкомом на протяжении последних лет, президент принял решение о его переводе на другую работу.

Андрей Шорец

— Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу, — пояснил глава государства.

Куда, пока не уточнил.