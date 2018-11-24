В Слуцке отмечают День Героев

Фоторепортаж.

В акции, посвященной «Слуцкаму збройнаму чыну», приняло участие около сотни человек. Участники колонной прошествовали в Слуцкий парк культуры и отдыха, неся в руках бело-красно-белые флаги.

На акции присутствовали лидеры партии БНФ Рыгор Кастусёв и Алексей Янукевич, лидер руха «За свабоду» Юрась Губаревич, сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, известная активистка Нина Багинская, минский областной координатор руха «За свободу» Виталий Амелькович.

В парке состоялся митинг. Священнослужители автокефальной церкви провели молебен в память о погибших слуцких повстанцах.