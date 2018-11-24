Заико: «Кто-то положил на эту землю глаз и ждет, пока с Лукашенко что-то случится»

Известный экономист о том, как чиновники пилят собственность.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико предложил чиновникам в эфире primus.by ответить на несколько вопросов:

«Не надо проводить год науки, не надо объявлять прогностику до 2030 года. Надо решить совершенно простые вопросы. К примеру - закрыть парк персональных автомобилей чиновников. Они уже прибарахлились, пускай ездят на своих, автомобили у них есть. Перефразирую фразу: «Вы слыхали, как поют дрозды». Вы слыхали, как живут в Дроздах?

Второй момент. Ребята, зачем вы проводите конкурсы красоты. А что вы ждете от существования академии футбола Беларуси. Это ведь частное дело.

А знаете в чем причины? Один из очень успешных людей в Беларуси мне показал площадку, где собирались строить фарфоровый завод. Сегодня там куча бомжей, никаким заводом не пахнет. А он ведь просил, отдайте мне эту землю. Она пригодна для использования, там можно строить жилье. Но кто-то положил на нее глаз и ждет, пока с Лукашенко что-то случится, а он быстренько приберет эту землю к рукам. Номенклатурная симфония не закончилась. Чиновники стараются пилить собственность и дальше».