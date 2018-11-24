Как юные франкофоны из Беларуси поддержали Ажелину из Франции

Накануне Конкурса песни детское «Евровидение-2018», который 25 ноября пройдет в «Минск-Арене», Посольство Франции организовало свой конкурс детской песни «Франковидение».

«Франковидение» – детский франкофонный песенный конкурс, призванный поддержать участницу Евровидения от Франции. Организаторы конкурса пригласили выступить белорусских школьников, изучающих французский язык. В своем приветственном слове чрезвычайный и полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канесс отметил, что желающих было очень много.

В Минский Дворец детей и молодежи, кроме столичных, приехали ребята из Бреста, Бобруйска, Витебска, Гомеля, Могилева, Молодечно, Орши, Солигорска, а также несколько детей из сельских школ Гомельщины и Брестчины.

Победителей «Франковидения» определило жюри, в состав которого вошли представители белорусской эстрады (участники групп Navi и Atlantica) и член жюри детского «Евровидения» от Франции. Три победителя помимо призов получили приглашение в «Минск-Арену» на детское «Евровидение-2018».

В сравнительно небольшом зале практически не было свободных мест. «Франковидение» позаимствовало у своего европейского тезки многие атрибуты, за исключением главного: участники могли исполнять не свои оригинальные песни, а перепевать французскую эстрадную классику.

Сам конкурс был посвящен памяти Шарля Азнавура. Одну из песен классика французского шансона спел минский школьник с экзотическим для Беларуси именем Христиан Густав Огюст. Христиана пришли поддержать родители и одноклассники.

В целом бросалось в глаза то, что на концерте не было случайных людей, как это бывает на некоторых массовых мероприятиях, где эту самую массовость приходится правдами-неправдами создавать.

Алиса Довнар

Победительницей стала двенадцатилетняя Алиса Довнар из Минска, которая спела достаточно сложную в исполнении песню «S.O.S. d'un terrien en détresse» (комп. Мишель Бергер). По праву победителя, Алиса исполнила эту композицию еще раз на церемонии закрытия.

Ажелина

Призы победителям вручали Дидье Канесс и Ажелина – двенадцатилетняя участница детского «Евровидения» от Франции. После награждения все участники поднялись на сцену для общей фотографии, хватало также желающих сделать фото на память с Ажелиной.

После церемонии участников ждал сладкий стол от одного из спонсоров мероприятия – кафе-пекарни Paul, где юные участники «Франковидения» смогли немного познакомиться с французской кухней.

Конкурс запомнился почти домашней атмосферой и серьезным уровнем выступления юных участников.